Só dois se coroaram melhores marcadores com 34 anos. Brasileiro pode ser o terceiro

Jonas está lançado para ser o terceiro jogador mais velho de sempre a ser coroado goleador do campeonato, apenas superado por Manuel Fernandes (Sporting) e Nené (Benfica). Na última jornada da Liga, o brasileiro terá 34 anos e 1 mês, pelo que se chegar à frente na lista de melhores marcadores será apenas superado pelos dois históricos do futebol português.

Manuel Fernandes foi o mais velho de sempre, na temporada de 1985-86, na qual fez 30 golos, aos 34 anos e 11 meses. Antes, na época 1983-84, foi Nené a alcançar o feito com 21 remates certeiros, contando no final do campeonato 34 anos e sete meses.

Jonas alcançou diante do Desp. Aves os 31 golos na Liga e está bem lançado para se sagrar melhor marcador da Liga pela segunda vez desde que chegou à Luz, até porque leva onze de vantagem sobre o sportinguista Bas Dost e o portista Marega. O brasileiro do Benfica está a apenas um golo de igualar o seu recorde de golos de águia ao peito, alcançado em 2015-16, quando também foi o rei dos marcadores do campeonato.

Aliás, Jonas pode orgulhar-se de fazer parte de um lote restrito de cinco jogadores que conseguiram marcar 31 ou mais golos em dois ou mais campeonatos, sendo certo que Fernando Peyroteo (Sporting) conseguiu-o por quatro vezes, Eusébio (Benfica) e Mário Jardel (FC Porto e Sporting) por três e Fernando Gomes (FC Porto) em duas ocasiões. E Jonas é o mais velho de sempre a atingir esta marca, superando Eusébio, que o tinha alcançado em 1972--73, com 31 anos e 2 meses.

Nesta altura da época, quando os campeonatos se aproximam do seu final, nenhum jogador tem mais golos marcados do que Jonas, que leva uma vantagem de sete sobre Gomis (Galatasaray), Cavani (PSG), Messi (Barcelona), Harry Kane (Tottenham) e Mohamed Salah (Liverpool).

No entanto, a coroação europeia do número 10 do Benfica é mais complicada, uma vez que as regras da Bota de Ouro favorecem os jogadores das principais ligas, uma vez que os seus golos são multiplicados por dois, enquanto os remates certeiros na Liga portuguesa valem apenas 1,5 pontos. Ainda assim, Jonas está a três golos do líder deste prémio, que é Harry Kane (50 pontos). O internacional inglês do Tottenham é perseguido por quatro jogadores com 48 pontos: Messi, Immobile (Lazio), Cavani e Salah.

O goleador do Benfica surge depois com 46,5 pontos, estando assim obrigado a fazer um final de temporada em grande para conseguir superar toda a concorrência, pois tem de conseguir uma vantagem de pelo menos dez golos sobre a concorrência para conquistar a Bola de Ouro.