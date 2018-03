Tempestade encarnada afoga ilhéus com lição de eficácia

Pub

Benfica marca mão-cheia de golos e isola-se no segundo lugar da Liga (com mais três pontos do que o Sporting e a cinco do FC Porto), numa partida que resolveu nos primeiros 45 minutos

O Benfica isolou-se ontem no segundo posto da Liga, após golear o Marítimo por 5-0, num fim de tarde invernal na Luz, com frio, chuva e vento. Nada que, no entanto, atrapalhasse os homens da casa. Jonas assinou um hat-trick (12 golos em nove jogos, tornando-se o maior algoz dos insulares nos confrontos entre os dois clubes), numa primeira parte em que a equipa de Rui Vitória começou por dar um recital de eficácia, antes de avançar para o espetáculo com nota artística. Com o encontro resolvido ao intervalo, ainda chegou à mão-cheia no segundo tempo, mantendo-se assim a cinco pontos da liderança, onde o FC Porto continua instalado. Negativo mesmo só mais uma sessão de tochas e petardos que assinalou ao minuto 28 mais um aniversário do clube - atitude reprovada pelo resto do estádio, diga-se.

Curiosamente, até foi o Marítimo a entrar melhor no jogo. O conjunto de Daniel Ramos surgiu a pressionar alto, condicionando bem a saída dos encarnados desde trás, e logo aos quatro minutos Correa colocou à prova Bruno Varela, que só conseguiu defender para o lado o remate do argentino, valendo-lhe não haver nenhum jogador madeirense para a recarga.

Durante cerca de 15 minutos, os insulares foram competentes, complicando a vida aos homens da casa. No entanto, na primeira vez que chegou à frente, o Benfica ganhou um canto. E logo a seguir fez o primeiro golo (16"), depois do inevitável Jonas aproveitar um centro em esforço de André Almeida para, de primeira, bater Charles.

Golo que vale bilhete

Se o Marítimo tinha alguma pretensão de pontuar na viagem a Lisboa, desistiu logo ali. A equipa da casa tomou conta dos acontecimentos e faria o segundo seis minutos volvidos, numa combinação entre Zivkovic, que tocou pelo meio dos defesas, e Grimaldo, que na cara de Charles desviou-lhe a bola com um toque subtil. Quando Jonas bisou (35"), num golo monumental, já os madeirenses pareciam entregues ao seu destino - e não iriam para descanso sem sofrer mais um, desta vez num penálti convertido pelo brasileiro (30.º golo na prova), depois de falta de Pablo sobre Rafa Silva. O extremo está claramente a subir de forma, confiante, mostrando que na Luz quem está mais tempo de fora rapidamente entra no ritmo avassalador da equipa.

Obviamente, o segundo tempo foi menos interessante. O relvado tornou-se mais pesado e o Marítimo cedo ficou reduzido a dez - expulsão de Gamboa, numa boa decisão do VAR, depois de entrada de sola sobre Zivkovic. Mesmo assim, a tempestade encarnada ainda renderia mais um golo, numa bela execução individual do mesmo Zivkovic, que rematou em arco de pé direito. O suficiente para deixar satisfeitos os mais de 50 mil adeptos que estiveram na Luz.