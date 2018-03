Talisca: "Meio ameaçado, tive de renovar contra a minha vontade"

Pub

Jogador diz que renovou com o Benfica até 2020 contrariado

O médio brasileiro Talisca, emprestado pelo Benfica ao Besiktas, disse que renovou com o clube da Luz contrariado. "Meio ameaçado, tive de renovar contra a minha vontade, que eu sempre disse que não queria voltar para o Benfica", comentou à televisão turca.

Foi através do Relatório e Contas das SAD que o Benfica anunciou esta quarta-feira que Talisca, 24 anos, renovara até 2020. "A Benfica SAD renovou o contrato de trabalho desportivo do jogador Talisca por mais uma época desportiva, ou seja, até 30 de junho de 2020, face ao bom desempenho desportivo do atleta no Besiktas, clube que, por sua vez, exerceu a opção de renovar o empréstimo por mais esta temporada", lê-se do documento.

O jogador garantiu agora que essa renovação não é recente e "já tem muito tempo". "Mas na altura em que aconteceu, infelizmente tive de fazer isso para poder estar aqui", disse. "Vim para cá com o pensamento de estar aqui".

"Os clubes tiveram uma discussão na FIFA e o Benfica é que tinha o meu passe e ia tirar-me das competições europeias. E eu não queria. Eu tenho outros objetivos aqui no clube. Assim, meio ameaçado, tive de renovar contra a minha vontade, que eu sempre disse que não queria voltar para o Benfica", afirmou.