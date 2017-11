Svilar e Júlio César fora dos convocados. Bruno Varela na baliza

Pub

O médio americano Keaton Parks é a grande novidade dos eleitos, onde não está Fejsa

Bruno Varela deverá voltar este sábado à baliza do Benfica no jogo da Taça de Portugal com o V. Setúbal, no Estádio da Luz. Isto porque Svilar, com uma gripe, e Júlio César, devido a uma lombalgia, ficaram de fora da lista de Rui Vitória.

Entre as novidades nos 20 convocados, destaque para a chamada do médio norte-americano Keaton Parks, 20 anos, que tem jogado na equipa B. De fora ficou Rúben Dias, operado esta sexta-feira a uma apendicite aguda, além de Fejsa e Filipe Augusto em gestão de esforço, e bem como Eliseu, Zivkovic e João Carvalho por opção.

Eis a lista completa de convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Paulo Lopes;

Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Luisão, Douglas, André Almeida, Jardel;

Médios: Samaris, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Franco Cervi, Keaton Parks, Diogo Gonçalves;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic, Rafa Silva.