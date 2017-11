Serviços mínimos chegaram para o Benfica seguir em frente

Pub

O extremo argentino Cervi marcou e assistiu Krovinovic num jogo em que o Vitória deu boa réplica, aproveitando a pouca intensidade que a equipa da casa pôs no jogo

Frente a um adversário que tradicionalmente lhe impõe dificuldades nos jogos da Taça de Portugal, o Benfica não se deixou surpreender e conseguiu a qualificação para a próxima eliminatória graças a um golo em cada parte. Ainda assim, a boa organização do Vitória, como é apanágio das equipas de José Couceiro, causou alguns problemas aos encarnados, que pareceram sempre mais preocupados com o próximo jogo da Liga dos Campeões, sobretudo a partir do momento em que se apanharam em vantagem - o que sucedeu relativamente cedo, aos 25 minutos. Destaque ainda para a estreia do norte-americano Keaton Parks nos encarnados, com o médio a deixar boas indicações, tendo até iniciado o lance que "matou" o jogo.

Num fim de tarde em que muita gente trocou o futebol pelas compras de Natal na capital portuguesa, o que deixou a Luz com um ar meio desolador (apenas 28 835 espectadores), Rui Vitória voltou a optar pelo 4x3x3, com Jonas sozinho na frente, apoiado nas alas por Rafa e Cervi e por Krovinovic nas costas - na baliza, Bruno Varela regressou à titularidade frente ao clube que representou na época passada. Do outro lado, José Couceiro dispôs a sua equipa num 4x4x2, com João Amaral no apoio a Gonçalo Paciência quer na primeira fase de pressão quer quando a equipa recuperava a bola.

O início do jogo não surpreendeu numa partida com estas características. O Benfica lançou-se no ataque, enquanto os sadinos procuravam fechar os espaços para recuperar a bola e tentarem transições rápidas que surpreendessem a defesa comandada por Luisão. O capitão encarnado seria o primeiro a causar perigo na área contrária, na sequência de um canto: cabeceou mas a bola bateu no braço de um defensor contrário.

Respondeu o Vitória, num remate de ressaca após um livre que Bruno Varela apenas conseguiu socar para a frente, mas logo a seguir coube a Krovinovic colocar à prova a atenção de Cristiano, com o guardião vitoriano a responder bem.

O Benfica foi ganhando cantos, e pelo meio foi Jonas quem escapou bem ao fora-de-jogo para rematar cruzado de pé esquerdo para mais uma intervenção do keeper visitante. E seria num desses lances que Rui Vitória viu a sua equipa chegar à vantagem: Pizzi cobrou da direita rasteiro, Luisão deixou passar e Cervi surgiu sem marcação a atirar de pé esquerdo para o poste contrário, batendo Cristiano pela primeira vez aos 25".

Relaxamento e um par de sustos

Com o primeiro objetivo cumprido, o Benfica relaxou então um pouco e até ao intervalo foram do Vitória os lances mais perigosos: um tiro de João Amaral na esquerda que só deu em canto e um cruzamento-remate de Arnold que causou problemas a Bruno Varela. O intervalo surgiu pouco depois, para desagrado de Pizzi, que ia efetuar um lançamento e chutou a bola na direção de João Capela - o juiz lisboeta não gostou e mostrou-lhe o amarelo.

No segundo tempo, os visitantes surgiram mais soltos, aproveitando o embalo do primeiro tempo. Arnold, que esteve muito bem, ofereceu o golo a André Sousa, mas este falhou o alvo. Com os três homens do meio-campo enredados na teia montada por Couceiro, o Benfica sentia dificuldades para chegar à frente e cometia muitas faltas (acabou com 29 contra 19 do Vitória). Ainda assim, aos 56" esteve perto do 2-0, num remate em arco de Krovinovic. Seria, aliás, o croata a resolver de vez as coisas, depois de Arnold e Semedo terem assustado (60") as bancadas da Luz no mesmo lance. Logo a seguir a João Amaral ter desperdiçado o empate num mano a mano com Bruno Varela, Krovinovic aproveitou um passe à segunda de Cervi para terminar com a discussão. O Vitória não merecia sair com dois golos de desvantagem mas o triunfo sorriu ao conjunto mais forte, mesmo que o Benfica se tenha ficado pelos serviços mínimos.