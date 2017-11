Jonas ultrapassou a marca dos cem golos com a camisola do Benfica

Pub

Na noite em que Jonas bisou e chegou ao 101.º golo, os encarnados reduziram a desvantagem para o líder com a maior goleada da época (6-0), perante um V. Setúbal que se autodestruiu

O Benfica goleou ontem o V. Setúbal por 6-0 e reduziu para três pontos a desvantagem para o líder da Liga, o FC Porto, que irá visitar na próxima sexta-feira. A equipa de Rui Vitória respondeu da melhor forma à derrota de Moscovo para a Liga dos Campeões e tornou o jogo fácil, beneficiando de uma equipa sadina que não terá ficado imune à crise diretiva que se abriu durante a semana, tendo ainda se autodestruído em campo quando Nuno Pinto foi expulso à beira do intervalo.

Os encarnados aproveitaram o desnorte setubalense para construírem a maior goleada da época, numa noite que deu para os benfiquistas descontraírem de uma época com alguns dissabores e que serviu ainda para Jonas festejar o golo 100 de águia ao peito, isolando-se ainda mais na liderança da lista de melhores marcadores, com 15 remates certeiros. No fundo, foram seis injeções de confiança para aquilo que será a batalha do Dragão, onde o Benfica terá de mostrar que, afinal, está mesmo habilitado a chegar ao tão ambicionado penta. Quanto ao V. Setúbal, José Couceiro enfrenta um período muito difícil, pois somou a quarta derrota consecutiva e ainda não venceu fora de casa. No futuro terá de mostrar bem mais para conseguir fugir do fundo da tabela.

Os adeptos benfiquistas terão ido à Luz desconfiados depois de mais uma desilusão europeia, com exibição muito cinzenta, a meio da semana. Mas o certo é que o capitão Luisão tratou de eliminar bem cedo todos os receios que pudessem existir na bancada, pois logo aos sete minutos desviou para a baliza uma assistência de Jardel, após canto de Pizzi. Até essa altura havia uma espécie de batalha a meio-campo, que após o golo se desfez.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O V. Setúbal ficou afetado e manteve a estratégia: procurar a velocidade de João Amaral com passes a rasgar entre Jardel e Grimaldo ou então colocar em Gonçalo Paciência para que este pudesse solicitar quem viesse de trás. Só que os sadinos não contavam com a pressão alta que os encarnados faziam, com os seus homens mais adiantados a bloquearem o início de construção da equipa de José Couceiro, que várias vezes se sentiu estrangulada, pois os centrais Semedo e Vasco Fernandes sentiam muitas dificuldades em descobrir linhas de passe. Por essa razão, o Benfica depressa recuperava a bola, embora faltasse companhia a Jonas na frente para fazer maior dano à defesa contrária.

Foi até o Vitória a assustar quando André Almeida bloqueou um remate de Gonçalo Paciência que podia ter dado o empate. Esta foi, aliás, a única situação em que a baliza de Bruno Varela esteve em perigo. Do outro lado, Cristiano começou a ser posto à prova perto da meia hora, até que surgiu Jonas, após canto de Pizzi, a cabecear para o fundo da baliza. Era o centésimo golo do número 10 com a camisola do Benfica, ele que marca consecutivamente na Liga há dez jornadas. Ainda antes do intervalo, Nuno Pinto derrubou Luisão e foi expulso por acumulação de amarelos. Começou aí o desastre do V. Setúbal na segunda parte. Então, o Benfica fez o que quis, construindo a goleada através de Salvio, Jonas, André Almeida e Zivkovic - e até poderia ter atingido proporções maiores.