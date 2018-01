Benfica ganha em Moreira de Cónegos com golos de Pizzi e Jonas (0-2)

Pub

Águias bateram este domingo o Moreirense, em partida da 17.ª jornada da I Liga, e colaram-se ao Sporting, à condição, no 2.º lugar do campeonato. Samaris foi novidade no onze mas saiu lesionado

O Benfica venceu este domingo no terreno do Moreirense por 2-0, em jogo referente à 17.ª jornada da I Liga, e somaram três pontos que permitiram igualar o Sporting, à condição, no segundo lugar do campeonato.

Os encarnados entraram bem na partida e chegaram ao golo a meio da primeira parte, por Pizzi (23 minutos), que deu o melhor seguimento a um cruzamento de Jonas, na sequência de um bom lance de envolvimento coletivo.

No segundo tempo, as águias não conseguiram manter a intensidade, mas ainda dilataram a vantagem, pelo inevitável Jonas (74'), que chegou ao 20.º golo nesta edição da I Liga. O brasileiro foi servido pelo então recém-entrado João Carvalho, que tinha recuperado a bola junto à área minhota.

Onzes iniciais:

Moreirense - Jhonatan; Sagna, Hichem Belkaroui, André Micael e Rúben Lima; Alan Schons, Alfa Semedo e Neto; Billel, Cádiz e Arsénio.

Suplentes - Felipe, Koffi Kouao, Iago Santos, Bruno Ramires, Tozé, Zizou e Ronaldo Peña.

Benfica - Bruno Varela; André Almeida, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo; Pizzi, Samaris e Krovinovic; Salvio, Jonas e Cervi.

Suplentes - Svilar, Lisandro, Keaton Parks, João Carvalho, Rafa, Seferovic e Raúl Jiménez