Salvio admite renovar contrato mas só depois do Mundial

O Benfica quer renovar contrato com Eduardo Salvio, cujo vínculo termina no final da próxima temporada, mas o argentino prefere esperar pelo Campeonato do Mundo, que se realiza nos meses de junho e julho na Rússia, para tomar uma decisão sobre este dossiê.

O extremo de 27 anos, que chegou à Luz em 2012 (antes esteve cedido uma época em 2010-11), admite continuar na Luz e já transmitiu isso ao seu representante e também aos responsáveis da SAD do Benfica, mas, para já, prefere esperar por uma eventual proposta financeira que lhe possa chegar após o Campeonato do Mundo.

O jogador tem feito parte das escolhas do selecionador Jorge Sampaoli - tal como o sportinguista Marcos Acuña - e dificilmente não fará parte dos eleitos para o Mundial. E é nessa competição que o sul-americano deposita grandes esperanças de despertar o interesse de clubes de ligas mais competitivas e até melhorar o atual contrato, no valor de 1,2 milhões de euros por temporada.

Augustin Jiménez, empresário do futebolista, está desde o passado fim de semana em Lisboa, tendo já reunido com a SAD encarnada, mas a verdade é que há muito que a direção presidida por Luís Filipe Vieira sabe que Salvio não tem pressa em renovar.

A visita do representante do internacional argentino a Lisboa visou também outros assuntos, leia-se possíveis contratações, dado que é um dos agentes em quem Luís Filipe Vieira mais confia, pelo menos no que diz respeito ao mercado sul-americano.

À SAD do Benfica também interessa que Salvio faça um bom Mundial. Apesar de o presidente encarnado entender que o argentino é um dos que representa melhor a mística do clube, a verdade é que uma boa prova do extremo poderá representar também um encaixe financeiro significativo, isto quando Salvio está a apenas oito meses de poder assinar por outro clube sem que o Benfica receba qualquer contrapartida.

Para o lado direito do ataque os encarnados têm outras opções, caso de Rafa Silva, que se tem destacado nesta ponta final da temporada e relegado mesmo o argentino para o banco de suplentes. Mas a verdade é que o internacional português, que custou mais de 16 milhões de euros, dificilmente estará entre os eleitos de Fernando Santos para o Campeonato do Mundo e mais complicada será a sua valorização. Ou seja, o adiamento da renovação de Salvio também não é algo que assuste a SAD dos encarnados, embora, diga-se, a vontade da direção é que este assunto fique encerrado nas próximas semanas, de forma a tratarem também de outras questões pendentes.

Sumaríssimo a Rúben Dias

A Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga decidiu instaurar um processo sumaríssimo a Rúben Dias, após um lance entre o defesa central do Benfica e o extremo do Sporting Gelson Martins, no dérbi entre Benfica e Sporting, que se realizou no sábado e que terminou com um empate sem golos.

O lance, em que o defesa benfiquista atinge com o cotovelo a cara de Gelson Martins, não foi sancionado na altura pela equipa de arbitragem liderada por Carlos Xistra com qualquer falta durante o dérbi de sábado entre as duas equipas, mas vai ser agora alvo de um processo por parte da Comissão de Instrução de Inquéritos, com base nas imagens televisivas e que poderá levar ao castigo de Rúben Dias.