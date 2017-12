Pub

Treinador acredita que tem plantel para rodar na liga milionária

Rui Vitória, treinador do Benfica, vai rodar alguns jogadores no encontro desta terça-feira com o Basileia, para a derradeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nem o facto de ainda não ter pontuado esta temporada na Liga milionária faz o técnico apostar no melhor onze, para não correr o risco de pela primeira vez os encarnados não pontuarem na Champions.

“É um jogo diferente do que queríamos, pois queríamos estar a disputar o apuramento. Por isso vamos aproveitar este jogo para outros objetivos: somar os três pontos e depois possibilitar que alguns jogadores que não têm jogado tanto possam demonstrar que mesmo mudando algumas peças as ideias vão lá estar. E estes vão dizer ao treinador que não temos apenas 11 jogadores e que tenho um plantel que pode dar respostas a qualquer momento”, começou por dizer o treinador dos encarnados, revelando depois como motiva o grupo de trabalho para um encontro que, na prática, não conta quase para nada - apenas a nível financeiro, pois um triunfo garante 1,5 milhões de euros para os cofres do Benfica.

“Motivo dando outros objetivos que não apenas a questão pontual e de possível apuramento. E temos alguns, como demonstrar que o que fizemos até agora foi fruto das circunstâncias e que temos outro valor. É isso que queremos mostrar às pessoas”, referiu Vitória, que deu um recado a Rafa, que não tem jogado.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

“Temos um lote de jogadores muito equilibrados, nomeadamente nas alas, onde joga o Rafa. Tenho de ser equilibrado e justo e os que vão para dentro de campo são os que me mostraram em algum momento que reuniam as melhores condições. Se aqui ou ali o Rafa não entrou foi porque entendi que não estavam reunidas essas condições. Não olho para o valor que custou [quase 17 milhões de euros]. Temos jogadores com distintas qualidades nas alas. Não houve oportunidade de ele se cimentar, há trabalho a fazer e ele tem de aproveitar as oportunidades”, disse.