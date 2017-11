Rui Vitória: "Um jogo destes é mais importante do que qualquer email, Twittter ou Ffacebook"

Pub

O treinador recusou a ideia que a troca de acusações entre Benfica e FC Porto possa afetar o clássico

Rui Vitória nem quer ouvir falar das polémicas que têm existido entre os dois clubes que esta sexta-feira (20.15 horas) se vão encontrar no Estádio do Dragão. "Não concebo que olhemos para essas questões quando dentro de campo estarão duas equipas com tanta qualidade", começou por dizer o treinador do Benfica na antevisão do clássico da 13ª jornada com o FC Porto.

"É um jogo tão grande e que se disputa tão poucas vezes que o importante é aquilo que se faz em campo. Espero é que as pessoas que desfrutem do jogo e, naturalmente, nós desejamos que os benfiquistas saiam de lá felizes. São duas equipas que dá gosto de ver pela qualidade que têm, o que representa algo mais importante do que qualquer e-mail, Twittter ou Facebook", atirou.

O técnico encarnado recusou ainda a ideia de haver um favoritsmo para alguma das equipas. "Nestes jogos existe sim grande ambição de ambas as equipas em querer ganhar", atirou, jogando depois à defesa quando questionado se o FC Porto é a equipa que apresentou um futebol mais vistoso até ao momento: "O FC Porto esteve na frente estas jornadas todas, mas falta muito campeonato e há muito ponto para se jogar."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O facto de o o empate poder não ser um mau resultado para o Benfica, Rui Vitória optou pelo pragmatismo: "Há três pontos para disputar e queremos ganhá-los, mas para isso temos de perceber quando é o momento para atacar, para defender, mas também os momentos que serão para sofrer. Este jogo não não mexe em nada a nossa forma habitual de pensar e encarar os jogos, pois do outro lado está uma equipa que também nos quer ganhar."

Rui Vitória admite que o resultado do Dragão "é sempre importante", mas "não foge daquilo da ideia de querer ganhar permanentemente, lutando contra as adversidades". Ainda assim, admitiu que em termos mediáticos "um clássico parece que dá algo de diferente", contudo deixou um aviso: "Nos campeonatos nunca sabemos qual é o jogo importante ou decisivo. Temos de estar preparados para todos os jogos. Estes são os jogos em que a adrenalina está ao de cima e por isso todos querem jogá-lo.".

O facto de Júlio César ter rescindido com o Benfica esta semana também mereceu uma palavra de Rui Vitória: "Foi decidido assim por ele e porque todos entendemos que seria a melhor solução. Foi um guarda-redes de enorme qualidade no Benfica, um profissional de excelência, e faremos tudo para que ele comemore títulos connosco até final da época. Ficou tudo devidamente claro."