Rui Vitória: "Suspeitas de viciação de resultados? É uma afronta ao coração do Benfica"

Treinador benfiquista disse esta terça-feira em conferência de imprensa que não admite que se coloque em causa o trabalho dos jogadores e da estrutura do clube, durante o lançamento do dérbi desta quarta-feira (21.30) diante do Sporting

"Ninguém pensa nas famílias e nos clubes envolvidos. Quando se rompe um saco de penas, as penas saem para tudo o que é lado e já não voltam ao saco, não cabem. Não admito que se coloque em causa o trabalho de jogadores e das pessoas que têm estado a trabalhar no Benfica, inclusivamente os que já cá não estão, de antes de mim. Isto é uma afronta ao coração do Benfica, já não é ao treinador ou ao presidente. Isto é feito para nos dividir. Isto é tocar no símbolo e no coração dos benfiquistas", atirou Rui Vitória, quando questionado sobre a suspeitas de viciação de resultados em relação ao Rio Ave-Benfica de abril de 2016. "Quando a onda benfiquista começar a rolar, é muito difícil de travar. O ambiente que se vive na Luz é muito difícil para os adversários. Temos qualidade para ganharmos e adversário tem qualidade para nos ganhar, aditou.

Sobre o encontro frente ao Sporting, o técnico das águias diz tratar-se de "um dérbi, um jogo centenário entre duas equipas de enorme qualidade". "Esperamos ser nós a ganhar, mas temos a noção que quer uma como outra equipa vão ter dificuldades. Esperamos que os benfiquistas saem do estádio satisfeitos", atirou, sem esquecer alguns resultados menos positivos nos primeiros meses da temporada: "Ninguém varre a poeira para baixo do tapete. Toda a gente sabe o desempenho que tivemos."

Apesar dos três pontos de desvantagem para leões e FC Porto, o timoneiro encarnado não vê o clássico como decisivo. "Faltam 19 jornadas. É um jogo importante, com importância ímpar em termos mediáticos, mas falta uma volta por se disputar. Os campeonatos são decididos nos jogos com outras equipas que não os grandes", justificou, garantindo que o plantel do tetracampeão nacional está habituado à pressão: "Já fizemos muitos jogos como este, e este é mais um. São duas equipas que vão ter de se respeitar porque têm ambas enorme qualidade. Ficam a faltar 18 jornadas."