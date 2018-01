Rui Vitória responde a Conceição e volta a falar da arbitragem do dérbi

Benfica`s head coach Rui Vitoria reacts during the Portuguese First League Soccer match against Sporting CP`s stadium in Lisbon, Portugal 03 of January 2018. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Treinador benfiquista ripostou este sábado ao homólogo portista, que o tinha acusado de "incoerência". Arbitragem da receção ao Sporting dominaram conferência de imprensa de antevisão da visita ao Moreirense

"Também já o Sérgio Conceição disse uma vez "deixem os árbitros em paz". Isto é como tudo. Se os árbitros tiverem que ir ao monitor, que o façam. Não há problema por isso, mas tiremos essas dúvidas. Nestes lances e noutros do campeonato, não me parece que tenham sido esgotadas todas as possibilidades para que a decisão seja uma certeza", atirou Rui Vitória, que tinha sido acusado de ser "incoerente" por Sérgio Conceição.

O treinador benfiquista voltou a frisar a necessidade de os árbitros verem as imagens. "O grande problema que existe no VAR é simples: Eu sou árbitro, há um lance rápido de decisão. Eu digo que aquilo até me parece penálti mas deixo correr porque tenho uma pessoa lá em cima a ver, que tem um protocolo para cumprir. O que acontece é que o árbitro tem dúvidas e ficamos nessa zona cinzenta. A decisão dos jogos tem de ser dos árbitros, mas em consciência total. Se calhar, se o Hugo Miguel visse os lances na televisão tinha marcado um ou dois penáltis, no mínimo. A ideia que fica é que foi o VAR que acaba por dizer "não é penálti". Mas digo aqui na Luz, como noutro estádio qualquer. Os árbitros acabam por ter esta proteção de ter um colega que está lá em cima e decide", explicou.

Um dos lances que Rui Vitória voltou a abordar foi a alegada mão na bola de Fábio Coentrão na área do Sporting, no dérbi de quarta-feira no Estádio da Luz (1-1). "Há árbitros que até pelo conhecimento que têm percebem se o lance é ou não falta. Aquela bola na cara Coentrão, não ficava o símbolo da Nike na cara ou o jogador não ficava dois minutos no chão? Àquela velocidade não estava a disputar o lance a seguir, ninguém fica em pé num lance daqueles. Pela intuição a gente percebe "houve ali uma mão". Quem quiser ser pouco inteligente olhe isto só pelo Benfica", vincou.

Sobre a partida deste domingo (16.00) em Moreira de Cónegos, o técnico encarnado disse que "é mais um jogo de campeonato, mais uma das 18 batalhas que faltam para terminar esta longa maratona". "Vamos ter um jogo complicado, contra uma equipa que tem vindo a melhorar com o novo treinador. Ao receber o Benfica, quer mostrar qualidade, mas é muito natural que tenham a noção clara de contra quem vão jogar. Vamos com muita ambição. Queremos ganhar. Temos muito que trabalhar, temos que ser uma equipa humilde e contamos com a massa adepta que nos vai apoiar. Vamos com muita determinação, respeitando uma equipa que sabemos que nos vai complicar pela forma determinada com que encara todos os jogos. Vamos colocar a nossa qualidade em jogo", aditou, acerca do duelo com o Moreirense.