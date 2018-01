Rui Vitória: "Pontos são importantes para o que aí vem"

Pub

Treinador benfiquista analisou este sábado a exibição dos encarnados no triunfo sobre o Sp. Braga, por 3-1, em partida da 18.ª jornada da I Liga

Rui Vitória, treinador do Benfica, considerou que o triunfo da sua equipa foi "mais do que merecido" e que os três pontos conseguidos na cidade dos arcebispos serão "importantes" para a segunda metade do campeonato.

"Foi um belíssimo jogo, com duas equipas que se respeitaram muito. Mas nós fomos uma equipa muito forte, condicionámos muito as virtudes do Sp. Braga e fomos sempre melhores", começou por dizer o treinador encarnado, destacando também o adversário.

"É claro que o Sp. Braga teve de reagir e tiveram dez minutos melhores que o Benfica, o que ainda valorizou ainda mais a nossa vitória. Mas, repito, fomos sempre melhores e ninguém tem dúvidas que a nossa vitória é inteiramente justa. Tivemos um desgaste grande na primeira parte e é claro que na parte final, com o Sp. Braga por cima, tornou-se algo complicado, mas soubemos reagir, mesmo sendo pressionados para o nosso meio-campo", disse, apontado ao que resta do campeonato.

"Os nossos jogadores, tanto os que jogaram de início, como os que entraram provaram que estamos bem e estes pontos são muito importantes para o que aí vem", salientou Rui Vitória.

Já Abel Ferreira, seu homólogo do Sp. Braga, não retirou o mérito à vitória dos encarnados, mas destacou, antes, os erros da sua equipa. "O segredo deste jogo esteve na qualidade do passe do adversário e dos nossos erros. Os golos do Benfica são de algum demérito da nossa parte, quase todos em transição, e depois no ataque também podíamos ter feito mais. Mas volto a dizer, a diferença no jogo foi a qualidade de passe e os erros técnicos", confessou.