Rui Vitória: "Os nossos jogadores têm dito sempre presente"

Pub

Treinador benfiquista abordou as alterações no onze, no triunfo deste sábado para Taça de Portugal, sobre o V. Setúbal (2-0)

"Entrámos fortes, com dinâmica muito boa. Fizemos um golo, mas podíamos ter feito mais. Na segunda parte, tivemos o jogo controlado e acabámos por vencer o 2-0. Vitória justa frente a uma boa equipa. Mudámos as peças que mudámos mas mantivemos as ideias. Por vezes o azar de uns é a sorte deles. Vamos preparar o próximo jogo com os jogadores que estiverem disponíveis", analisou Rui Vitória, na zona de entrevistas rápidas.

O técnico encarnado reconheceu que está a trabalhar no 4x3x3, sistema apresentado neste encontro, ainda que reconheça que há "algumas nuances" a ser desenvolvidas. Sobre os jogadores que foram a jogo, diz que "os que entraram corresponderam". "Quem fizer um 11 e um 18 da nossa equipa, vai ter de deixar jogadores de qualidade de fora. Os nossos jogadores têm dito sempre presente", rematou.

Por sua vez, José Couceiro diz que o "jogo teve partes distintas". "Na primeira, tivemos um bloco baixo. Na segunda, jogámos mais subidos. O resultado pareceu-me desnivelado. Havia grande penalidade sobre o João Amaral e punição disciplinar. Os jogadores de clube grande fazem faltas e não são advertidos, os nossos são logo advertidos e amarelados", atirou.