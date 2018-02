Rui Vitória: "O Vítor Oliveira é o treinador da moda"

Pub

Treinador benfiquista lançou o jogo deste sábado frente ao Portimonense, em Portimão, a contar para a 22.ª jornada da I Liga

"Vai ser um jogo difícil, como os anteriores, num campo frente a um adversário de qualidade. Portimonense está a ter resultados positivos, com um trabalho que tenho de elogiar por parte do clube e pelo Vítor Oliveira. Tem jogadores de qualidade, que vêm da II Liga. Vítor Oliveira é o que se pode chamar o treinador da moda", começou por dizer Rui Vitória em conferência de imprensa, confirmando que "Salvio não vai estar disponível".

Ainda sobre os algarvios, o técnico encarnado destacou o trio de ataque, composto por Nakajima, Fabrício e Tabata, e o "meio-campo organizado". "A equipa do Portimonense tem jogadores de valor, vale pelo seu todo, pelo pragmatismo e simplicidade do seu jogo. Estão motivados. É a continuidade do que temos vindo a encontrar: equipas motivadas pela frente, mas tenho que reconhecer que temos de ter atenção a vários aspetos do Portimonense", considerou.

Questionado sobre se o facto de o Benfica ter um calendário menos preenchido do que o dos rivais até ao final da época pode ser uma vantagem, o timoneiro das águias vincou que "não há alguma tese carimbada a dizer que jogar mais ou jogar menos é a receita do sucesso". "O Pizzi o ano passado foi o melhor jogador do campeonato e jogou 55 jogos. Um estado de forma não se vê só pelo que os jogadores correm. Onde por vezes se tem desvantagem do ponto de vista físico, tem-se vantagem do ponto de vista mental. Basta olhar para os campeonatos anteriores", acrescentou.

Rui Vitória não quis abordar a alegada crise e instabilidade no Sporting e anteviu um final de campeonato duríssimo. "Faltam 13 batalhas. Sete em casa e seis fora. De nada serve olhar para o trabalho dos outros. O nosso dia a dia é o próximo jogo, um jogo dificílimo. Até final do campeonato, a luta pelo ponto vai ser difícil para toda a gente. Não vamos alterar a nossa forma de estar pelos outros. As nossas energias em alta competição devem estar focadas em nós", atirou.

O treinador dos tetracampeões nacionais não revelou quem vai substituir Salvio no onze nem se Zivkovic vai manter o lugar no meio-campo. "Jogue quem jogar no meio-campo, temos uma riqueza, os jogadores sentirem que estão a um passo da titularidade no Benfica e poderem contribuir. Podem passar situação de anonimato para impacto grande na equipa", rematou.