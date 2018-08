Rui Vitória: "O segundo lugar é a compensação numa época cruel"

Rui Vitória, treinador do Benfica, considerou que o segundo lugar alcançado com o triunfo diante do Moreirense e a derrota do Sporting, "é uma compensação pelo que a equipa fez".

"Foi um ano difícil para todos, mas acabámos por chegar ao segundo lugar. Foi uma época cruel e a possibilidade de chegarmos à Champions dá alento para a próxima temporada", frisou, lembrando que "nos dois jogos com o Sporting, o Benfica foi mais forte, pelo que este é um prémio".

Rui Vitória admitiu que o jogo com o Moreirense "teve de ser jogado na Luz e noutros campos, porque era importante ficarmos à frente do Sporting".

Sobre os 34 golos de Jonas, o técnico encarnado afirmou que "são números que refletem a qualidade do jogador e da equipa que também contribuiu para isso".