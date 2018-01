Rui Vitória: "Marcaram só um dos penáltis. Vou estar atento à carreira dos árbitros"

Pub

Treinador do Benfica mostrou-se agastado com a arbitragem da partida com o Sporting.

Desiludido com o resultado, agastado com a arbitragem e confiante quanto ao futuro. Assim se mostrou o treinador do Benfica, Rui Vitória, esta quarta-feira, na flash interview após o jogo com o Sporting (1-1). "Marcaram penálti quase a acabar, um dos que houve", apontou o técnico.

O empate "é um resultado tremendamente injusto, pelo desenrolar da partida e pela nossa exibição. Fomos muito superiores.

O Benfica esteve sempre à procura do golo, que não apareceu, enquanto o Sporting teve poucas ocasiões.

Não ganhamos o jogo, mas a força que demonstramos contra um adversário direto, prova que o Benfica está aqui para vencer o campeonato", declarou Rui Vitória, depois da partida.

Quanto à arbitragem, o técnico do Benfica foi sucinto mas corrosivo. "Primeiro, marcaram um penálti quase a acabar, um dos que houve. Segundo, vou estar atento à carreira destes dois árbitros, Hugo Miguel e Tiago Martins [VAR], para ver o que vão decidir em situações deste género. Terceiro, esclareçam até quando e em que circunstâncias é que a consulta do vídeo-árbitro no recinto de jogo pelo árbitro tem de fazer sentido. Aqui deviam ter discutido e o árbitro devia ter tido oportunidade. Mas isto fala-se na aprendizagem Esta questão deve ser esclarecida para não suscitar estas dúvidas", afirmou o treinador do emblema da águia.

De resto, apesar de estar já a cinco pontos do FC Porto, líder da I Liga, o Rui Vitória mostrou confiança no futuro esperando ter os adeptos com a equipa. "A onda vermelha quando cresce é difícil de parar. Vamos disputar este campeonato até ao limite, com muita determinação, e podem contar connosco", frisou. "Era importante estarmos juntos. Só tocam no coração do Benfica se nós o deixarmos", concluiu, numa menção indireta às notícias que têm visado o clube da Luz nas últimas semanas.