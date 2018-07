Rui Vitória: "Jonas apto? Há três cenários que se podem colocar..."

Quatro jogadores do Benfica em risco para o dérbi com o Sporting

"Jonas vai estar convocado. Três cenários se podem colocar: se fosse hoje não jogaria. Pode ser titular, pode começar no banco - o que não me agradaria muito - e não estar disponível", revelou Rui Vitória, em conferência de imprensa. "O nosso trabalho acaba por si tão inclusivo... Não é por aí que vamos arranjar um drama. Se o Jonas amanhã não estiver, é mau para toda a gente, mas não vamos lamentar muito isso. Irá outro jogador para a luta", acrescentou.

O treinador encarnado considerou que este é um "jogo importante para as duas equipas", mas não lhe colocou um "caráter decisivo". "Nunca sabemos qual o jogo que é decisivo. No final do campeonato logo podemos dizer. Aqui não. Ainda faltam jornadas", frisou, perspetivando um jogo muito disputado e equilibrado, lembrando que "estas partidas são muitas vezes ganhar com pormenores de rigor, em que um centímetro pode fazer toda a diferença": "Vai ser um jogo intenso do ponto de vista físico e mental. Equipas vão bater-se muito para ganhar. Aspetos como concentração e forma como disputamos cada lance vão ser importantes. Prevejo equipas a anularem-se a uma outra. A equipa mais lúcida estará certamente mais confortável para ganhar vantagem."

Rui Vitória afirmou que as rotinas desta semana de trabalho do Benfica "têm sido muito idênticas" às das semanas anteriores, "sem drama ou especialidade". "Foi uma semana normal, a preparar um jogo difícil", aditou, desvalorizando a influência dos momentos das duas equipas no encontro deste domingo (18.00): "Estou sempre confiante, em qualquer jogo. Amanhã, o que está para trás vai valer pouco. É um jogo com características especiais e diferentes. A confiança é a mesma de que quando começámos o trabalho. Vamos querer ganhar como o FC Porto também vai querer."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O técnico encarnado também garantiu que não existe a hipótese de os seus jogadores entrarem em campo com excesso de confiança, pedindo-lhes "cabeça a raciocinar e coração a bombar". "Esta equipa e estes jogadores têm os pré-requisitos para viver estes contextos competitivos. Ao longo destas jornadas, têm sabido estar em qualquer dos jogos e o que necessário fazer frente a estes adversários", atirou, salientando que sempre acreditou que era possível conquistar o título e dando a receita para o confronto deste domingo: "Acreditei no título desde o início. Isto não acontece por artes mágicos. Sei onde estou, a massa adepta que temos e a qualidade que temos aqui. É como uma maratona ou um combate de boxe. Podemos começar a maratona atrás e acabar à frente ou perder o primeiro assalto e ganhar os outros. Nada mudou. No outro dia vi um jogo em que o Benfica jogou com camisolas com o nome do Eusébio. Amanhã temos ser 11 Eusébios, e jogar com aquilo que o Eusébio transmitia. Amanhã temos de vestir essas camisolas."

Convidado a comentar as declarações de Sérgio Conceição, que tinha dito que o campeonato vai ser disputado até à última jornada, o timoneiro das águias mostrou estar de acordo com o homólogo portista. "Este campeonato vai ser disputado até ao limite. Já o disse há mais tempo. Este jogo é importante mas não tem um caráter decisivo porque há mais quatro jornadas. Quem pensa que isto fica resolvido se ganharmos o jogo, está a percorrer o caminho errado", avisou, recusando pensar que o empate pode não ser um mau resultado: "Não olho a essas contas. Quero os meus jogadores a jogar com alegria, para ganhar. Mas temos a noção que vamos ter um adversário difícil pela frente, com virtudes. A nossa ideia é sempre a de ganhar o jogo. Vamos ter um estádio a rebentar pelas costuras e era bom que os benfiquistas façam parte."

Rui Vitória abordou ainda a iniciativa de adeptos benfiquistas que está a correr as redes sociais, para que se entoe o cântico "Eu amo o Benfica" durante os primeiros 10 minutos de jogo. "Fico satisfeito pelo apoio dos adeptos, mas também me parece que os benfiquistas não vão desligar o interruptor aos 10 minutos. Vai manifestar o amor ao Benfica durante 90 minutos. Estou em crer que os benfiquistas nos vão apoiar de forma entusiasta", rematou.