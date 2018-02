Rui Vitória garante que a Operação Lex que envolve o presidente "não foi tema no balneário"

Lisboa, 29/01/2018 - O CF "Os Belenenses" recebeu esta noite o SL Benfica no estádio do Restelo, em jogo a contar para a 20ª jornada da I Liga 2017/18. Rui Vitória (Filipe Amorim / Global Imagens)

O treinador do Benfica garante que Luís Filipe Vieira tem estado com a equipa e tem sido "a mesma pessoa"

Rui Vitória, treinador do Benfica, negou que a Operação Lex, em que está envolvido o presidente Luís Filipe Vieira, esteja a ter reflexos na equipa de futebol. "Não foi um tema no balneário durante esta semana e o presidente tem sido a mesma pessoa, amiga e companheira, connosco. No balneário fala-se do jogo, do treino, da preparação, da alimentação... É certo que não estamos numa redoma, mas no dia-a-dia não vejo ninguém comentar esta situação", assegurou o técnico encarnado.

A este propósito, não perdeu a oportunidade de sair em defesa de Vieira quando questionado sobre a condição de arguido do presidente. "Quando apontamos um dedo, não podemos esquecer que temos três dedos apontados na nossa direção. Hoje em dia aponta-se o dedo com uma facilidade tremenda e dizem-se coisas com grande leviandade, mas isto sou eu que digo enquanto cidadão", sublinhou.

A Operação Lex acabou por ser o tema mais escaldante no lançamento ao jogo deste sábado (18.15 horas), no Estádio da Luz, diante do Rio Ave, a contar para a 21ª jornada da Liga. Na primeira volta, o Benfica perdeu os primeiros pontos precisamente em Vila do Conde (1-1) e, nesse sentido, Rui Vitória está à espera de "um adversário de qualidade, que está a fazer um campeonato bom" e que, como tal, "vai obrigar o Benfica a jogar nos limites e com consciência das virtudes do Rio Ave".

O treinador encarnado considera que é "perfeitamente normal" que quem defronta com os três grandes apresente "mais empenho". "Há sempre uma motivação acrescida, um contexto diferente quando se joga, no meu caso, com o Benfica", sublinhou, lembrando que "tem-se visto que as equipas que roubam ponto aos três da frente ganham outro élan".

Questionado sobre se irá manter João Carvalho no lugar de Krovinovic, Rui Vitória não levantou a ponta do véu, preferindo deixar a garantia de que o médio português "está no mesmo patamar dos outros convocados e como tal está pronto para jogar". Nesse sentido, o técnico assumiu que não está em causa quem joga mas sim "processos que se vão assimilando". "Na semana passada falamos de um penálti que falhámos e outras bolas que não costumámos falhar, se teríamos ganho e estaríamos a falar de forma diferente", resumiu.

Rui Vitória disse estar consciente da "grande" evolução de Krovinovic antes da lesão, "por mérito dele, dos colegas e do trabalho desenvolvido". Contudo, advertiu que "quando algo não funciona há outros jogadores", razão pela qual a escolha do jogador para aquela posição "depende muito do rendimento no treino e no jogo". Ainda assim, sublinha que é importante que "as dinâmicas coletivas vão crescendo".

Sobre a possibilidade de abandonar o 4x3x3 e regressar ao 4x4x2, o treinador benfiquista lembrou que "não se muda as coisas com o vento". "Se mudarmos é porque é mais conveniente para determinado jogo".

No que diz respeito à evolução de Yuri Ribeiro, defesa-esquerdo que está emprestado ao Rio Ave e que, por isso, não poderá jogar amanhã na Luz, Rui Vitória reconhece que "tem sido importante", razão pela qual "quando regressar, estará mais preparado".