Rui Vitória: "Estamos de bem com a vida"

Treinador do Benfica elogia a determinação dos seus jogadores e o facto do golo da vitória no Bonfim ter sido alcançado no tempo extra

Rui Vitória enalteceu a determinação dos jogadores do Benfica e a forma como a equipa chegou à vitória no tempo extra. "Defrontámos uma bela equipa e acabámos por vencer, depois de termos tido muitas contraridades no início, com a lesão do Jonas, o golo sofrido muito cedo e o amarelo mostrado ao Rúben Dias. A equipa teve o domínio no primeiro tempo e conseguimos chegar ao empate", sublinhou.

"Na segunda parte conseguimos fazer o segundo golo e temos de realçar o facto da equipa ter acreditado até ao final e a grande determinação dos jogadores. Estamos de bem com a vida! A lesão do Jonas? Aproveitámos as características do Raul [Jiménez]", acrescentou.