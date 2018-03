Rui Vitória e o relvado da Feira: "Temos de nos adaptar ao que encontrarmos"

Pub

O treinador do Benfica garantiu que a sua equipa está "preparada" para todas as adversidades que surgirem frente ao Feirense

Rui Vitória, treinador do Benfica, não dá grande importância à eventualidade do relvado do Estádio Marcolino de Castro estar em más condições na sequência do mau tempo que se tem verificado por todo o país.

"Somos animais de competição e, como tal, temos de nos adaptar àquilo que vamos encontrar no jogo. E em concreto em relação aos efeitos das condições climatéricas, posso dizer que estamos preparados", assumiu o treinador do Benfica, que considera o Feirense uma equipa "determinada e de grande entrega ao jogo".

Aliás, Rui Vitória diz mesmo que o duelo deste sábado (18.15 horas) será "exigente", até porque o Feirense "terá uma motivação extra por defrontar o Benfica". "Queremos colocar em campo as nossas valências num jogo de grau de dificuldade elevado", sublinhou.

O facto de na última jornada os encarnados terem recuperado três pontos em relação ao líder FC Porto, não mudou nada na cabeça e atitude dos jogadores do Benfica, segundo Rui Vitória. "Tenho dito que não são os resultados dos outros que nos guiam. Jogamos por nós e a nossa forma de estar e não alteramos a forma como abordamos todos os jogos. O nosso foco somos nós e o nosso trabalho", disse.

Na ordem do dia tem estado as queixas do FC Porto sobre o alegado antijogo do Paços de Ferreira na jornada anterior, Rui Vitória garante que não teme que aconteça o mesmo ao Benfica na Feira. "Vamos ter um jogo competitivo e queremos é jogá-lo. Não temos medo da competição e essas questões do antijogo não são para mim", atirou.

A chamada de Rúben Dias à seleção nacional deixou Rui Vitória satisfeito e recusa a ideia de que o jogador possa sofrer algum desgaste. "A chamada à seleção vai é acelerar aquela cabeça e aquelas pernas. É bom lembrar que os últimos centrais portugueses do Benfica a serem chamados à seleção foram, se não estou em erro, o Paulo Madeira e o Hélder Cristóvão. O Rúben vai trabalhar com grandes jogadores, com grandes campeões e com isso ainda vai melhorar mais e estará ainda mais motivado", sublinhou.

Já quando à ausência de Jonas da seleção brasileira, o treinador do Benfica mostrou-se compreensivo com o selecionador Mano Menezes. "Acho estranho não ir à seleção, mas nunca vi um selecionador questionar as minhas opções. Os selecionadores são soberanos e têm uma visão da floresta que nós não temos... além disso o Brasil tem 200 milhões de pessoas, por isso ele tem muito com que se preocupar", finalizou.