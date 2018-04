Rui Vitória e a crise do Sporting: "A vida dos outros não é para mim"

Pub

Treinador encarnado diz que não descarta os leões da luta pelo título e não entra em "psicologias bacocas" sobre o primeiro lugar

Rui Vitória não quis comentar esta sexta-feira a instabilidade que se instalou no rival Sporting, com vários jogadores suspensos pelo presidente.

"A vida dos outros não é nada para mim. Cada casa sabe da realidade em que vive. Da vida dos outros não me quero pronunciar", referiu o treinador do Benfica, em conferência de imprensa. "O foco na minha equipa é tão grande que não olha para as outras equipas", garantiu.

Ainda assim, Rui Vitória recusou descartar o Sporting da luta pelo título, por uma questão matemática. "A classificação diz-nos que as quatro equipas estão na luta. Todas elas podem matematicamente chegar ao primeiro lugar. Nunca sabemos qual é o jogo mais importante do campeonato, nunca sabemos onde se ganham e se perdem pontos. Por isso eu conto com as equipas que estão no horizonte pontual do primeiro lugar", justificou.

A subida ao primeiro lugar do campeonato, no fim de semana passado, não altera em nada os planos ou a motivação da equipa, garantiu ainda o técnico, que disse não entrar em "psicologias bacocas".

"Não gosto de psicologias bacocas. Temos a perfeita noção da classificação em que estamos neste momento. Fizemos um jogo contra o Vitória Sport Clube, a única diferença que houve em termos de trabalho é que agora é com o Vitória Futebol Clube. Tínhamos de ganhar e tínhamos, temos de ganhar e temos. A nossa maneira de pensar não muda nada. Subimos mais um degrau na classificação, ponto. Fizemos o nosso trabalho na semana passada e temos de fazer o nosso trabalho amanhã", argumentou.

O Benfica visita este sábado o Vitória de Setúbal, às 20.30 horas.