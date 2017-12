Rui Vitória diz que "este não vai ser o enterro do Benfica"

Pub

Treinador das águias salientou entrada da equipa e diz que tentou controlar defensivamente durante a segunda parte

Rui Vitória salientou a entrada determinada do Benfica e justificou a segunda parte menos conseguida com uma estratégia que passava pelo controlo defensivo e o fator casa que embalou o FC Porto. "Os jogadores entraram com uma grande determinação, ocupando o meio-campo do FC Porto, que na primeira parte esteve sempre à espera do nosso erro e a esticar o jogo através do Aboubakar e o Marega. Na segunda parte, o FC Porto teve um caudal mais elevado, até por estar a jogar em casa. Nos últimos minutos, poderíamos ter numa ou noutra saída ter feito golo, o que ficou dificultado a jogar com dez. Evidentemente que estivemos a jogar frente a uma equipa boa, perante o seu público e que teria de fazer uma segunda parte melhor do que a primeira. Na segunda parte, tentámos controlar o jogo do ponto de vista defensivo. Foi um jogo bem disputado, com duas equipas que se equilibraram. Se alguém pensava que sim, este não foi o enterro do Benfica", vincou o treinador dos encarnados, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.

O timoneiro das águias comentou ainda a expulsão de Zivkovic, que viu um par de cartões amarelos no espaço de poucos minutos. "Quando há amarelos por festejar golos ou estes assim, e depois ver pancadas dentro de campo que passam impunes, custa-me um bocado. Não é algo que me agrade, mas foi o que foi", considerou, desdramatizando o facto de continuar a três pontos da liderança. partilhada por FC Porto e Sporting: "O campeonato é muito longo e há oscilações. Já temos muita experiência nisto. O campeonato termina em maio e vamos lutar até ao final."