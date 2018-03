Rui Vitória a um triunfo de entrar no clube dos centenários

Pub

Se esta tarde vencer o Marítimo, o treinador encarnado alcança as cem vitórias de águia ao peito e entra para um clube restrito onde apenas estão sete técnicos históricos

A receção do Benfica ao Marítimo, da 25.ª jornada da Liga, marcada para esta tarde (18.15, BTV), poderá ser especial para Rui Vitória, que em caso de triunfo atinge a 100.ª vitória pelos encarnados, após mais de duas épocas e meia no comando da equipa. O técnico de 47 anos está assim à beira de integrar um lote restrito de treinadores que alcançaram esta marca pelos encarnados em jogos a contar para provas nacionais e internacionais.

Até ao momento, apenas oito alcançaram esse feito, sendo o húngaro Janos Biri aquele que precisou de menos jogos oficiais (135) para alcançar o centésimo triunfo. Os históricos Béla Guttmann e Sven Göran Eriksson alcançaram-no após 140 partidas no banco, enquanto Jorge Jesus precisou de mais uma e o inglês John Mortimore de 142.

Se vencer hoje o Marítimo no Estádio da Luz, Rui Vitória passará a ser o sexto mais rápido a chegar à casa da centena, com 144 jogos realizados de águia ao peito. Atrás dele ficam o brasileiro Otto Glória (148 jogos) e Toni (154).

Rui Vitória, que foi apresentado como sucessor de Jorge Jesus a 15 de junho de 2015, que em duas das 99 vitórias pelo Benfica se sentou na bancada devido a castigo, vai ficar nesta época longe da sua melhor marca de triunfos, alcançada logo no seu primeiro ano na Luz (2015-16), quando chegou às 40 vitórias. Na época passada chegou às 38 e na atual apenas poderá atingir as 31, uma vez que o Benfica apenas tem dez jogos para disputar, algo que se explica pela fraca performance na Liga dos Campeões e na Taça da Liga, nas quais não ganhou qualquer jogo.

Na rota do melhor ataque do tetra

Curiosamente, nesta temporada, a equipa de Rui Vitória está a revelar-se a segunda mais produtiva em comparação com as últimas quatro épocas em que o Benfica conquistou o tetracampeonato.

Os encarnados contabilizam neste momento uma média de 2,58 golos por jogo no campeonato, um registo idêntico ao da época 2015-16, a primeira do atual técnico ao serviço dos encarnados, na qual foram marcados 88 golos nas 34 jornadas, a média foi de 2,588 golos por partida. Ou seja, para igualar o melhor registo do tetra, o Benfica terá de marcar 26 golos nos dez jogos que ainda faltam.

Se fizermos as contas à 24.ª jornada, os encarnados apenas tinham melhor produção ofensiva nessa época 2015-16, pois chegaram a esta ronda com 65 golos marcados, mais três do que levam neste momento. Contudo, se hoje a equipa marcar quatro golos ao Marítimo igualará os 66 remates certeiros que tinha à mesma ronda há duas temporadas.

Um dos principais responsáveis da atual produção ofensiva do Benfica na Liga é o avançado brasileiro Jonas, que à sua conta leva 27 remates certeiros, o que representa 43,5% dos golos da equipa. Aliás, o atacante canarinho está a apenas cinco de igualar os 32 golos que marcou no campeonato de 2015--16, que é o seu melhor registo em Portugal, e que representou na altura apenas 36% do total de golos do Benfica.