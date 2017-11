Rui Vitória: "Temos capacidade para fazer mais"

Pub

O treinador admite que o Benfica pode jogar melhor e lança alerta quanto à crise por que passa o futebol em Portugal

"Temos capacidade para fazer mais." Foi desta forma que Rui Vitória, treinador do Benfica, abordou as críticas segundo as quais a sua equipa tem jogado abaixo daquilo que era esperado. "Qualquer treinador quer ter mais qualidade, mas há momentos que isso não acontece e que as coisas não funcionam muito bem", admitiu na conferência de antevisão ao jogo deste domingo com o V. Setúbal, lembrando que a temporada "é uma maratona" e, como tal, "há fases melhores e piores".

"É muito fácil quando se está sempre a ganhar. Contudo, há situações que acontecem que nos alavancam para bons períodos e há outros casos que é o contrário", justificou.

O facto de o Benfica só ter mais um jogo (com o Basileia) esta época para as competições europeias não faz Rui Vitória suspirar de alívio quanto à sobrecarga da equipa: "A saída da Europa não torna as coisas mais fáceis, até porque já fomos campeões e fomos longe nas provas europeias. Não há por isso uma lógica. Preferia jogar muitos jogos. Aliás, quantos mais houver melhor, mas não há benefícios nem prejuízos em relação a termos menos jogos pela frente."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As marcas do adeus à Champions são aliás bem visíveis e não são desvalorizadas por Rui Vitória: "Não estamos satisfeitros, mas só não tem deceções quem não vive os momentos. Achamos que temos capacidade para fazer mais do que fizemos, mas essa é uma análise que é feita internamente. O certo é que, para que estejamos lá outra vez, temos de nos focar nas competições que temos pela frente. Estamos dececionados, mas temos de olhar em frente sem repisar o passado."

Um dos temas na ordem do dia em Portugal foi o não concretizado boicote dos árbitros aos jogos desta jornada. O treinador do Benfica considera, no entanto, que "não deviam ser os árbitros a fazer a isso", justificando que é preciso "uma reflexão mais alargada". "Não vejo os árbitros zangados com os treinadores ou com os jogadores. Não se trata de uma discussão entre os principais agentes. É certo que tem de se fazer um alerta, afinal o futebol é a paixão do povo, é um grande negócio, mas só há um bom negócio e só se alimenta paixões se o futebol for bem gerido. O que eu vejo é as vendas de jornais a cair e as audiências de televisão que vão baixando", atirou, deixando depois um alerta: "Se calhar, só quando a nossa liga baixar para o 30º lugar do ranking é que vamos dar um alerta para o que está a acontecer. Todos têm de refletir."