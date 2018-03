Rúben Dias, Jonas e Rui Vitória premiados

Pub

Gala do Benfica 2018 decorreu esta noite no Coliseu dos Recreios com o futebol profissional a ser um dos pontos fortes da cerimónia

Já terminou a Gala Benfica 2018 e já são conhecidos os distinguidos com os galardões Cosme Damião. Realce para o facto de Jonas ser o futebolista do ano pela terceira vez, por Rúben Dias ser a revelação do ano e de Rui Vitória ter sido eleito o técnico do ano... com a promessa de para o ano se voltar a candidatar à distinção.



Eis a lista de premiados:



Revelação - Rúben Dias



Carreira - Vasco Vasconcelos



Formação - Iniciados A (sub-15)



Inovação - Kick Up Sports Innovation



Modalidade - Futsal feminino



Casas do Benfica - Algueirão Mem Martins



Atleta alta competição - Marlene Sousa (hóquei feminino)



Mérito e dedicação - Paulino Gomes Júnior



Parceiro - NOS



Futebolista - Jonas



Treinador - Rui Vitória



Homenagem - Nené



Projeto - Tetracampeonato