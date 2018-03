Pub

Decisão do Conselho de Disciplina tem por base lance em Paços de Ferreira

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar a Rúben Dias, defesa-central do Benfica, na sequência de um lance no jogo em Paços de Ferreira, relativo à 24ª jornada, em que o jovem futebolista se envolve com Rúben Micael num canto a favor dos encarnados.

Veja aqui o lance:

O CD deu assim sequência a uma deliberação da Comissão de Instrutores, sobre esta situação que havia merecido por parte do Sporting a manifestação da intenção de apresentar uma queixa.