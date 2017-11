Rodrigo Caio volta ao radar do Benfica

Pub

Defesa central brasileiro do São Paulo é hipótese para janeiro, caso a SAD dos encarnados negoceie algum jogador do setor recuado

Rodrigo Caio, defesa central do São Paulo, de 24 anos, é um dos jogadores que o Benfica está a analisar para possível reforço do plantel em janeiro, altura da reabertura do mercado, ou mesmo para a próxima temporada, apurou o DN junto de fonte conhecedora do processo - "se em janeiro tivermos de fazer algum investimento iremos fazer", admitiu Luís Filipe Vieira na recente entrevista que deu à BTV.

O nome do internacional brasileiro voltou a ser apresentado aos encarnados nas últimas semanas. O futebolista já esteve nos planos das águias em 2014, mas na altura não foi possível chegar a um entendimento com o clube brasileiro, algo que poderá acontecer agora em janeiro, até porque o futebolista já deu conta ao São Paulo de que pretende rumar à Europa em 2018.

Para já ainda não existem contactos diretos entre as duas partes, pois a SAD do Benfica está a analisar a operação - o primeiro passo foi tentar perceber quanto poderia custar uma possível transferência. Segundo informações recolhidas pelo DN, o São Paulo só admite a saída do defesa central por uma verba na ordem dos dez milhões de euros, valor que não assusta a SAD do clube da Luz.

Com o jovem Rúben Dias de pedra e cal no lote de titulares ao lado do veterano Luisão, no centro da defesa, a contratação de um central, porém, só é vista como prioritária na Luz caso Lisandro ou Jardel, habituais suplentes, saiam em janeiro mediante boas propostas.

Caso isso aconteça, então o clube português atacará o mercado à procura de um sucessor, e é nesse contexto que os dirigentes do clube da Luz e o treinador Rui Vitória olham para Rodrigo Caio, considerado por muitos como o melhor central do campeonato brasileiro. Mesmo que não seja hipótese para janeiro, o defesa encaixa também no plano de preparação para a próxima temporada, pelo que os encarnados poderão, caso decidam avançar, contratá-lo a breve trecho, mas deixá-lo no campeonato canarinho até junho do próximo ano.

O clube português, no entanto, não é o único emblema que segue a carreira de Rodrigo Caio com atenção, pois clubes italianos e sobretudo o Zenit, da Rússia, já iniciaram contactos com o São Paulo para saberem os moldes de uma possível aquisição e já para janeiro.

O futebolista, sabe o DN, pretende sair, até porque não atravessa uma fase positiva com os adeptos do São Paulo, isto após alguns erros nas últimas partidas. Também por isto o defesa central pediu ao São Paulo para facilitar uma negociação em 2018.

Rodrigo Caio foi internacional olímpico e sub-21 pelo Brasil em várias ocasiões e já conta quatro internacionalizações pela canarinha. A estreia foi em maio de 2016 (lançado pelo selecionador Dunga), num particular frente ao Panamá, e mais recentemente, em setembro, esteve em ação no jogo oficial da fase de qualificação para o Mundial, diante da Colômbia, que terminou empatado a um golo - entrou apenas nos descontos para o lugar de Thiago Silva.

Lucas Veríssimo seguido

No Brasil há também outro nome que agrada à SAD benfiquista, concretamente Lucas Veríssimo. O central do Santos já foi apontado à Luz em agosto, mas na altura os encarnados não equacionavam a contratação de um jogador para o centro da defesa, cenário que pode agora ser uma realidade na reabertura do mercado em janeiro. O jogador de 22 anos foi oferecido ao Benfica e desde então começou a ser observado pelo departamento de scouting das águias. Para já, no entanto, não há avanços, pois não é visto como uma prioridade, tendo Rodrigo Caio à sua frente.

Qualquer um destes jogadores, tanto Caio como Veríssimo, só poderão ser uma realidade caso o negócio em termos financeiros seja visto como um bom investimento de futuro. Ou seja, Luís Filipe Vieira só admite contratar qualquer um destes jogadores se vir neles valor suficiente para se destacarem e poderem vir a ser fontes de receita no futuro, até porque ambos ainda são jovens. Caso contrário, a opinião do presidente é de que a aposta continuará a ser na formação do clube.