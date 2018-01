Rakip já está em Lisboa: "muito feliz" por reforçar as águias

Pub

Erdal Rakip, médio sueco que deverá reforçar o Benfica, chegou esta quinta-feira a Lisboa.

Já está em Lisboa aquele que deverá ser o primeiro reforço de inverno do Benfica. O médio sueco Erdal Rakip, que acabou contrato com o Malmö em dezembro, aterrou esta quinta-feira no Aeroporto Humberto Delgado, na capital, mostrando-se "muito feliz".

Rakip, que chegou acompanhado do pai e do agente Hasan Cetinkaya (que também representa o ex-benfiquista Lindelöf), não quis prestar mais declarações aos meios de comunicação social presentes no aeroporto. O médio, de 21 anos, deverá fazer testes médicos e assinar contrato com o Benfica nos próximos dias.

Internacional sub-21 pela Suécia, Erdal Rakip - que pode atuar como médio-centro ou médio-direito, representava a equipa sénior do Malmö, da primeira divisão sueca, desde os 17 anos.