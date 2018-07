Quatro jogadores do Benfica em risco para o dérbi com o Sporting

O Benfica recebe este sábado o Tondela, num jogo que, além de importante para os encarnados na luta pelo título, poderá ter influência na deslocação a Alvalade no dia 5 de maio. Isto devido ao risco de vários jogadores poderem falhar o jogo com o Sporting devido ao número de cartões amarelos.

Entre os jogadores que estão perto de falhar o dérbi com o Sporting estão Rúben Dias, Fejsa, Jardel e Grimaldo. Estes jogadores. se virem um cartão amarelo no jogo com o Tondela, ficam impedidos de participar no dérbi. À exceção do sérvio, que atualmente soma oito amarelos e pode ficar suspenso pela segunda vez nesta temporada, todos os outros jogadores contam com quatro amarelos.

Por outro lado, Jonas ainda se encontra a recuperar de uma lombalgia, que o obrigou a falhar os jogos com o V. Setúbal, FC Porto e Estoril, e segundo o jornal Record também corre o risco de falhar a receção ao Tondela, mas pode recuperar a tempo do duelo com o Sporting.

Os bilhetes para o Benfica-Tondela, previsto para sábado às 18h15 no Estádio da Luz, já se encontram à venda. O jogo entre o Sporting e Benfica realiza-se no dia 5 de maio, às 20h30, no Estádio José Alvalade.