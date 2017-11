Processos disciplinares por programa na BTV

Pub

Em causa as acusações feitas pelo clube da Luz na última terça-feira

O Conselho de Disciplina (CD) decidiu abrir esta terça-feira dois processos disciplinares ao Benfica na sequência das participações apresentadas pelos árbitros Luís Ferreira e Vítor Ferreira, que foram visados por José Marinho, elemento do departamento de comunicação do clube encarnado, no programa 'Chama Imensa', transmitido na segunda-feira pela BTV.

Refira-se que neste programa, José Marinho lançou algumas suspeitas de corrupção e tráfico de influências por parte do FC Porto, tendo denunciado também alegadas ligações destes dois árbitros com o clube portista.