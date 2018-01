Pub

Encarnados reclamam da arbitragem de Hugo Miguel no dérbi com o Sporting

O dérbi entre Benfica e Sporting ficou marcado por alguns lances onde foi necessário recorrer ao vídeo-árbitro e no final da partida, que terminou com um empate a um golo, o treinador dos encarnados Rui Vitória revelou alguma indignação, reclamando de algumas grande penalidades por marcar. Já esta madrugada de quinta-feira, as águias também não pouparam nas críticas, num post na rede social twitter.

"Pressões e ameaças dão resultado. Um golo fora de jogo e quatro penáltis perdoados é demais", lia-se na publicação.