Código Penal estabelece pena de prisão até três anos ou multa em casos de ofensa à integridade física simples.

De acordo com o Record, o jogador do Benfica irá apresentar uma queixa-crime contra José Pereira, o adepto do FC Porto que invadiu o campo durante o clássico da passada sexta-feira e empurrou Pizzi, antes de ser agarrado pelos stewards. O futebolista encarnado tem seis meses para avançar com a queixa.

