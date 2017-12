Pizzi descontente com constantes substituições

Pub

Sexta alteração nas últimas dez partidas

Minuto 65" do clássico do Dragão: Pizzi é o primeiro jogador do Benfica a ser substituído. Esta imagem, aliás, tem sido habitual nas últimas dez partidas dos encarnados, onde deu o seu lugar no onze em seis ocasiões. Frente ao ao FC Porto, contudo, foi a primeira vez que o médio internacional português demonstrou desagrado, dirigindo algumas palavras na direção de Rui Vitória. Segundo o DN apurou junto de fonte próximo do jogador, este gesto surge pelo seu descontentamento com as constantes substituições.

Tudo ficou esclarecido entre o futebolista e treinador após o encontro no Dragão, mas a verdade é que o internacional português, no sábado, não conseguiu mesmo esconder a sua frustração com mais uma substituição na presente temporada, ainda para mais num jogo contra o FC Porto e quando o resultado registava um empate sem golos.

Até ao momento, em 22 partidas realizadas pelo internacional português, Pizzi já foi substituído em sete delas, números algo diferentes daquelas da temporada passada, quando ao final de outros 22 jogos tinha saído apenas em três dessas mesmas partidas, acabando a época com 13 substituições em 52 jogos.

Apesar deste descontentamento, e das palavras que dirigiu ao treinador Rui Vitória, reveladas na transmissão da Sport TV 1, a verdade é que o Benfica não irá proceder disciplinarmente contra o internacional português de 28 anos. "Isso é fantasia. O que está a fazer eco na imprensa é a agressão de que o Pizzi foi vítima por parte de um adepto do FC Porto. O resto é ficção", salientou ao DN uma fonte oficial do clube encarnado.