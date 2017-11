Pedro Guerra confirma troca de emails com Horácio Piriquito

Pub

Comentador afeto ao Benfica no programa Prolongamento, da TVI24, diz que tem relação de amizade com o agora ex-dirigente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e confirma que trocaram informação

"Conheço Horácio Piriquito, tenho relação de amizade com ele em que falamos de muita coisa. Trocamos informação muitas vezes e trocámos emails sobre matérias que muito me interessam, porque sou comentador de televisão. Uma das matérias que me interessam são as contas, de quanto custa a arbitragem ou a seleção", esclareceu Pedro Guerra.

Recorde-se que a revista Sábado revelou, na semana passada, que o então membro do Conselho Fiscal da FPF enviou documentos internos do organismo para o comentador. Na sequência da publicação, Horácio Piriquito demitiu-se.