Paulo Sousa quer levar Jonas para os chineses do Tianjin Quanjian

Clube ainda não fez proposta aos encarnados, mas ao brasileiro acena com cinco milhões de euros por temporada

Jonas, avançado do Benfica, revelou recentemente que encara com bons olhos a possibilidade de terminar a carreira na Luz. Tem recebido vários convites e a todos tem dito que não, os últimos dos quais do campeonato chinês. Mas daquele país asiático os interessados surgem quase a cada dia e agora, sabe o DN, é o Tianjin Quanjian que quer levar o avançado de 33 anos - um pedido do técnico português Paulo Sousa para fazer dupla de ataque com o compatriota Alexandre Pato.

O treinador, que substituiu Fábio Cannavaro no comando técnico do Tianjin Quanjian, elaborou uma lista de reforços para tentar levar a equipa à conquista da SuperLiga chinesa e nessa estão alguns nomes do campeonato português. Um deles é o de Jonas.

Os primeiros contactos já foram realizados entre os dirigentes do Tianjin Quanjian e o representante do avançado, e os números são bastante atrativos para o goleador brasileiro, na ordem dos cinco milhões de euros por ano. As ofertas que o brasileiro recusou vindas da China não passavam dos três milhões, considerados insuficientes para o levarem a sair da Luz, de um campeonato mais evoluído e de um país que aprendeu "a gostar muito", como revelou numa entrevista recente.

O Benfica, esse, também poderia ficar a ganhar com a saída do brasileiro, dado que chegou a custo zero há três anos e poderia render ainda alguns milhões, mas para já a direção presidida por Luís Filipe Vieira não vê com bons olhos a saída do máximo goleador, dado que os encarnados estão na luta pelo título português e Jonas é visto como peça fundamental para a conquista do pentacampeonato.

As coisas, no entanto, poderão mudar até final do mês e levar o Benfica a analisar uma possível oferta oficial. Tudo dependerá de como a equipa estiver no dia 28, altura em que encerra o mercado do campeonato chinês.

Dez jogos seguidos a marcar

Ao Tianjin Quanjian também terá chamado a atenção da veia goleador de Jonas nas últimas partidas do Benfica, dado que o internacional brasileiro, com o golo de sábado ao Rio Ave, chegou à impressionante marca de 10 partidas consecutivas a marcar.

Aliás, nas últimas dez partidas, o goleador de 33 anos leva 12 golos apontados, oito para o Campeonato, já em 2018, um para a Taça de Portugal e outro para a Taça da Liga, estes últimos ainda em 2017.

Com o golo apontado ao Rio Ave, na altura o 3-1 (o jogo terminou 5-1), o brasileiro destacou-se ainda mais na lista dos melhores marcadores do campeonato, somando agora 25.

Pelo Benfica, refira-se, em pouco mais de três anos, o brasileiro já apontou 113, sendo o segundo estrangeiro com mais golos, apenas atrás dos 171 do paraguaio Óscar Cardozo.

Refira-se também que o médio William Carvalho, do Sporting, foi também apontado esta semana ao Tianjin Quanjian por alguma imprensa desportiva portuguesa. Contudo, a alegada oferta do clube chinês, na ordem dos 45 milhões de euros, não terá sido suficiente para convencer a direção de Bruno de Carvalho. A importância do médio é tida como determinante para o título.