Ousadia minhota castigada pelo pistoleiro de sempre

Brasileiro Jonas fez dois golos - leva já 33 na temporada - e voltou mais uma vez a ser decisivo no oitavo triunfo consecutivo das águias. Tetracampeões passam a Páscoa na liderança.

Jonas voltou ontem a fazer das suas e carimbou a vitória do Benfica sobre o V. Guimarães, num jogo em que os minhotos até começaram por surpreender, mas em que depois acabaram por pagar caro o desgaste da primeira parte.

Em vésperas de Páscoa o Benfica entrou em campo antes dos seus diretos rivais na luta pelo título, FC Porto e Sporting. A ideia era passar a quadra festiva na liderança e para isso Rui Vitória montou o esquema habitual, com o regresso de Rúben Dias ao eixo da defesa. Mas foram várias as dificuldades que as águias sentiram ontem no seu reino.

É verdade que o domínio foi dos encarnados, que desde cedo tomaram conta das rédeas do jogo, mas os vimaranenses nunca viraram a cara à luta. Jogavam pelas alas, em profundidade, com os velozes Mattheus, Héldon e Raphinha (ontem o homem mais adiantado) a darem muitos problemas à defesa do Benfica. Ainda introduziram a bola dentro da baliza de Bruno Varela, mas o árbitro assinalou fora de jogo, confirmado pelo videoárbitro (VAR).

O V. Guimarães não estava na Luz apenas à procura do ponto e desde cedo provou isso. Forte defensivamente, procurava mais o contra-ataque e não dava espaço a Jonas, sozinho na frente. O Benfica, contudo, e mesmo sem grandes oportunidades, acabou por ir para o descanso em vantagem, quando um braço de João Aurélio fez Carlos Xistra, o árbitro do encontro, consultar de novo o VAR para assinalar grande penalidade. O brasileiro não desperdiçou e deu vantagem às águias, resultado talvez injusto para o V. Guimarães após os primeiros 45 minutos.

Se a ousadia vimaranense no primeiro tempo causou calafrios à defesa dos encarnados, essa mesma vontade de surpreender acabou por ser a principal razão para uma exibição menos conseguida no segundo tempo. Os encarnados entraram fortes, encostaram o adversário às cordas e a falta de pernas, depois de uma primeira parte a grande velocidade, da equipa minhota permitiu que os comandados de Rui Vitória controlassem a etapa complementar.

Controlaram, sim, mas verdadeiramente só foram mais equipa quando Raúl Jiménez entrou, aos 69 minutos. O mexicano deu mais profundidade na zona centro do ataque, libertou Jonas e fez Zivkovic abrir o livro. Os vimaranenses sentiam muitas dificuldades, tentavam tudo para travar as investidas das águias e até iam conseguindo evitar o dilatar da vantagem, sobretudo por Miguel Silva, isto até que aos 78 minutos Jiménez pintou a obra de arte da noite, num cruzamento de letra para Jonas, que surgiu a cabecear para "matar" o encontro.

A partir do 2-0 a ideia dos encarnados era claramente a de controlar o ritmo da partida, até porque faltavam pouco mais de dez minutos para o final. Não deixaram o V. Guimarães investir, dominavam no meio-campo e Rui Vitória até aproveitou por fazer descansar peças como Jonas e mesmo Zivkovic, que ontem voltou a ser um dos elementos mais determinantes no jogo. Destaque também para o regresso de Salvio à competição, que assim vira mais uma opção para o treinador dos encarnados, isto quando faltam seis "finais" para o resto do campeonato.

Uma vitória que deixa as águias na liderança, antes do jogo do FC Porto de amanhã, na deslocação ao terreno do Belenenses, mas que deixa também o treinador Rui Vitória com duas pequenas dores de cabeça, dado que Fejsa e Jardel viram amarelos e ficam "à bica" para o jogo com os dragões, dentro de duas jornadas - na próxima ronda há deslocação ao terreno do V. Setúbal e qualquer deslize pode tirá-los do clássico que se afigura decisivo.