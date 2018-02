Pub

Treinador destaca trabalho dos seus jogadores na segunda parte

Rui Vitória revelou-se satisfeito pelo triunfo em Paços de Ferreira e deu especial destaque aos seus jogadores, sobretudo pela segunda parte dos encarnados.

"Sabíamos que o Paços iria causar-nos dificuldades, entrámos de forma fria, mas depois começámos a impor o nosso jogo e já na primeira parte deveríamos e merecíamos ter marcado. No segundo tempo mudámos a nossa objetividade e conseguimos vencer justamente, contra um grande adversário", salientou o treinador, destacando depois o trabalho dos seus jogadores.

"Não quisemos mudar logo o sistema tático na segunda parte, mas depois fomos mexendo no sentido de acrescentar mais peso na zona central. Os jogadores que entraram estão de parabéns, pois ajudaram muitíssimo. Fomos uma equipa forte, que foi à procura do resultado e demonstrámos sempre muita vontade. Os campeões fazem-se de sofrimento e foi isso que aconteceu aqui. O Benfica foi uma equipa de cabeça levantada e de um grupo de jogadores com muita certeza do que queriam fazer, estão de parabéns", confessou.

Por sua vez João Henriques, treinador do Paços de Ferreira, também enalteceu o trabalho da sua equipa. "Fizemos um trabalho global muito bom. Não podemos olhar apenas para uma segunda parte do Benfica muito forte, temos de enaltecer a nossa primeira parte e tivemos muito perto de conseguir um resultado positivo. Assim temos total esperanças para o que falta do campeonato, cada vez estamos mais fortes", referiu.