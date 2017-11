O vídeo do adeus emocionado do "imperador" Júlio César

Pub

Benfica anunciou despedida do guarda-redes nas redes sociais, com um vídeo no balneário. (em atualização)

Está confirmado o adeus de Júlio César ao Benfica. O clube divulgou um vídeo do guarda-redes no balneário com o título "O adeus do Imperador". O brasileiro rescindiu esta terça-feira e, na hora de comunicar o adeus aos colegas, não evitou as lágrimas pela emoção do momento.

"Há um mês que tenho pensado nisto. O mais importante é agradecer a cada um de vocês que está aqui neste balneário por esta viagem...", começou por dizer o jogador, emocionado e ovacionado pelos colegas, a quem agradeceu "esta viagem incrível" de três anos e meio: "Só quem a veste é que realmente sabe quão gratificante é participar neste clube, com tantos títulos, que eu, juntamente com vocês e outros que foram embora, ajudei a conquistar."

"Quando tiver 60, 70, sei lá, se me for permitido viver até aos 80 ou 90 anos, vou guardar para sempre como um dos momentos mais lindos que tive, jogando ao lado de vocês. Quero agradecer em meu nome e da minha família o respeito, o carinho, a admiração e a parceria", disse o Imperador antes de dizer: "A viagem para mim termina aqui, mas vocês continuam. Podem ter a certeza que lá fora vai estar um cara, um parceiro, um companheiro, que está a torcer muito por cada um de vocês."

O guarda-redes terminou com um cumprimento a cada um dos membros do balneário, jogadores, equipa técnica, roupeiros, equipa médica, dirigentes, enfim, sendo notório o cumprimento especial aos colegas Bruno Varela e sobretudo Paulo Lopes, bem como aos brasileiros Luisão e Jonas.

Depois, foi lançado para a piscina e encerrou o vídeo com um sorriso.