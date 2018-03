"Nunca nenhuma destas matérias foi objeto de decisão nas reuniões da SAD do Benfica"

Pub

Nuno Gaioso, vice-presidente encarnado, deixa garantia na SIC Notícias

Nuno Gaioso, vice-presidente do Benfica, garantiu esta quarta-feira à noite que "nunca nenhuma das matérias" que está a ser apreciada pela justiça "foi objeto de decisão nas reuniões da SAD".

"Eu pertenço ao conselho de administração da SAD e pertenço à direção do Benfica e nunca nenhum dos temas que andam hoje na ordem do dia foi objeto de análise, deliberação ou decisão nesta sede. E esta é a sede onde são tomadas as decisões mais relevantes. Não tenho conhecimento de nenhum destes factos, indícios, etc., de que temos andado a falar", assumiu Nuno Gaioso.

O vice-presidente, que também é administrador da SAD, admitiu que o Benfica está a viver "um problema gravíssimo e reputacional". "A justiça demora tempo e não devemos precipitar-nos nas análises. O Benfica tem a convicção de que Paulo Gonçalves explicará a legalidade do seu comportamento", assumiu, garantindo ainda que o clube da Luz "irá agir de forma ponderada e colegial, quando os processos conhecerem o seu desfecho".