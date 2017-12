Pub

Luís Filipe Vieira reagiu ao caso da alegada manipulação do resultado do Rio Ave-Benfica, falando numa campanha que visa evitar que o clube conquiste o pentacampeonato

Aqui fica a mensagem do presidente do Benfica na íntegra:

"Encontrando-me ausente do País com a minha família e confrontado com as mais recentes notícias, faço questão de transmitir uma mensagem muito clara a todos os nossos Sócios, adeptos e simpatizantes.

Os Benfiquistas podem estar totalmente tranquilos de que nunca ninguém do Benfica comprou qualquer árbitro ou jogador de uma equipa adversária, ou em qualquer circunstância procurou manipular a verdade desportiva.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Todas as nossas vitórias resultaram apenas do nosso mérito e do nosso trabalho. Mais do que nunca, a melhor resposta que podemos dar é reforçar a nossa unidade e coesão, porque juntos somos mais fortes.

O que verdadeiramente está em causa em toda esta campanha negativa montada pelos nossos rivais é evitar a todo o custo que o Benfica conquiste o Penta. Porque, em desespero, necessitam de apresentar resultados para a sua própria sobrevivência.

Esta nova leva de denúncias anónimas resulta do facto de não conseguirem demonstrar a existência de qualquer indício de corrupção ou tráfico de influência.

Quero que todos saibam, e digo-o com orgulho, que no Benfica podemos andar de cabeça erguida. Aqui, não existem nem perdões de escutas, nem apitos dourados, nem árbitros convidados para casa, nem frutas oferecidas e também plantéis com seis e sete guarda-redes.

Estejam certos de que a nossa resposta será sempre compatível com a grandeza da nossa história e do nosso Clube.

Este ataque agride todos e cada um dos Benfiquistas na sua dignidade e na sua honra. Eles sabem que a nossa cultura é incompatível com a corrupção. Também sabem que jornalismo se presta a estas encomendas. Mas alerto para o seguinte: toda a Nação Benfiquista vai ser chamada para tomar nas suas mãos o ataque a esta vil e falsa campanha.

Reafirmo a confiança de que a justiça saberá repor a verdade dos factos. E este é o tempo da justiça.

Em breve, terei oportunidade de falar de viva voz a todos os Benfiquistas e como sempre estarei na linha da frente na defesa intransigente do bom-nome do nosso Sport Lisboa e Benfica.

A todos desejo um feliz ano novo rumo ao Penta."

Luís Filipe Vieira