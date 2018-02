Pub

Treinador do Benfica só sabe se poderá utilizar brasileiro contra o Boavista no sábado

Rui Vitória, treinador do Benfica, ainda não sabe se poderá contar com Jonas para a partida de sábado com o Boavista, mas negou que alguma vez tenha feito "bluff" sobre a sua utilização.

"Não faço bluffs, não sou desse tipo de jogos, a alusão feita ao Jonas nunca pode ser retirada de uma conferência minha, mas vais estar convocado. Só amanhã sei se Jonas está preparado e em condições de jogar, mas não teve uma semana normal de trabalho", considerou Rui Vitória, elogiando o adversário: "O trabalho do Jorge tem vindo a dar frutos, pelo que acredito que será um jogo que nos obrigará a ser muito competentes. Eles têm um padrão de jogo com uma grande capacidade de defender e de sair fortes para o ataque, vai ser complicado"."

Apesar dos elogios aos axadrezados, Rui Vitória está confiante num triunfo e pede o apoio dos adeptos para alcançar mais três pontos. "O passado é história [derrota no Bessa]. Eu olho muito para o momento. Estamos a atravessar um bom momento, o estádio estará cheio, queremos muito ganhar e continuar com este percurso, mas isso requer todas as nossas energias. Estamos bem, acreditamos que com a ajuda dos nossos adeptos vamos vencer, mas temos de trabalhar para isso. Há uma série de aspetos que podemos e devemos melhorar", confessou Rui Vitória, abordando ainda os recentes jogos de FC Porto e Sporting para a Liga dos Campeões e o possível desgaste dos mais diretos adversário.

"A nossa grande preocupação é a nossa equipa, o trabalho dos outros é acessório. Não podemos controlar o estado de espírito dos outros. Sabemos o que é jogar a meio da semana, como os adversários, e até perder, mas isso é a vida deles. "Nós, comparativamente com outras ligas europeias, somos das que menos tempo jogado tem.".