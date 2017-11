Zivkovic titular no empate da Sérvia na Coreia do Sul

Pub

A Sérvia, com o extremo benfiquista a titular, empatou esta terça-feira 1-1 com a Coreia do Sul, em jogo particular de preparação para o Mundial de 2018, disputado na cidade de Ulsan

Zivkovic, que não tem sido opção regular no Benfica, foi chamado à seleção principal pelo técnico Mladen Krstajic, que o fez entrar meia hora no particular com a China, sexta-feira, na vitória por 2-0, e hoje lhe deu a titularidade.

O extremo do Benfica foi substituído aos 80 minutos, num jogo em que a Sérvia marcou primeiro por Adem Ljajic, aos 59, mas os sul-coreanos empataram pouco depois, aos 62, na conversão de uma grande penalidade, por Koo Ja-Cheol.

A Sérvia venceu o seu grupo de qualificação na zona europeia, à frente da República da Irlanda e do País de Gales, e a Coreia do Sul foi segunda no seu grupo, atrás do Irão, de Carlos Queiroz.

Num outro particular hoje disputado, a Colômbia, também apurada, como quarta classificada na zona sul-americana, goleou por 4-0 no reduto da China, que estará fora do campeonato do Mundo.

Os colombianos, sem James Rodriguez ou Falcao, ganharam por 4-0, com golos do ex-bracarense Pardo, aos seis minutos, Carlos Bacca, aos 62, e um bis do suplente Miguel Borja, aos 66 e 90+1.

O Mundial de 2018 realiza-se na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho.