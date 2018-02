Pub

Luís Filipe Vieira reitera desejo do 'penta' na entrega de emblemas aos sócios

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, reiterou hoje a ideia e o desejo de conquistar o "penta", no dia da cerimónia de entrega dos anéis de platina, emblemas de ouro e de prata aos associados do clube.

"Assumimos o compromisso de conquistar o penta [da equipa de futebol]. Mas é um objetivo desejado com os pés bem assentes na terra, pois não abdicamos da sustentabilidade do clube. Rumo ao penta, viva o Benfica", disse o presidente 'encarnado perante cerca de 2.000 sócios, que quase lotaram o Pavilhão n.º 2 da Luz.

Entusiasmados com a recente vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira por 3-1, no sábado, em jogo da 24ª jornada da I Liga de futebol, Vieira fez questão de vincar a diferença do Benfica relativamente aos seus principais rivais.

"No Benfica não precisamos de rebaixar os outros para sermos os melhores. Temos uma enorme equipa de profissionais e fizemos a escolha certa ao apostarmos na formação", sublinhou ainda Luís Filipe Vieira.

O dirigente máximo 'encarnado' esteve acompanhado na mesa de honra que liderou a cerimónia pelos vice-presidentes Alcino António, Domingos Almeida Lima, Fernando Tavares e pelo dirigente José Eduardo Moniz.

O presidente do Benfica recordou os primórdios do clube e o papel protagonizado por Cosme Damião, antes de lançar mais uma 'farpa' aos seus rivais.

"Temos de dar valor ao que realmente importa. Esta atitude vem do tempo do Cosme Damião. Estamos a comemorar 114 anos de vida intensa no seio do Benfica. Os nossos sócios são o maior valor e pilar do clube. Os dirigentes passam e a obra e os resultados ficam", concluiu Luís Filipe Vieira, com forte ovação dos associados.

Foram 30 os anéis de platina hoje entregues, insígnia destinada aos sócios com 75 anos de vínculo ao clube da Luz. Entre os distinguidos foi evocado o nome do célebre Rogério "Pipi", considerado um dos mais brilhantes futebolistas da história do Benfica.

Os sócios que comemoraram 50 anos de filiação ao clube receberam o emblema de ouro, entre os quais se encontravam figuras como o vice-presidente Domingos Almeida Lima, o antigo guarda-redes José Henriques, também conhecido pelo 'Zé Gato', Pedro Norton de Matos e Carlos Tavares.

O emblema de prata também foi hoje outorgado a centenas de associados que comemoraram 25 anos de vínculo ao Benfica.