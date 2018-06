Pub

O presidente do Benfica reage às buscas da Polícia Judiciária na Luz e garante que não há qualquer caso de corrupção a envolver o clube

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, reagiu às buscas, desta segunda-feira, realizadas pela Polícia Judiciária no âmbito do caso Mala Ciao, que investiga alegados pagamentos a jogadores para ganhar ao FC Porto.

O líder dos encarnados garante que "não houve qualquer ilegalidade" e "não existe qualquer prova" disso mesmo. Nesse sentido, deu a entender que é o FC Porto que está por detrás da denuncia anónima que deu origem às buscas desta segunda-feira.

Vieira admitiu ainda que, perante este caso, o Benfica poderá deixar de contratar ou emprestar jogadores em Portugal, fazendo votos de que "todos os clubes que emprestam jogadores estejam sob investigação". O líder dos encarnados revelou ainda que tomou a decisão de falar agora "porque o campeonato vai começar brevemente".

Eis as frases fortes do presidente do Benfica:

"Fui surpreendido que estaria a PJ no Estádio da Luz, vim automaticamente. Estas buscas resultam de uma denuncia anónima no Porto e investigada no PJ Porto. A mim não me incomoda que a PJ venha cá desconheço se esta investigação envolve outros clubes. Mas isto faz-nos equacionar se irá continuar a contratar e emprestar jogadores em Portugal. Não por uma mentira muitas vezes repetida que se torna verdade. Tem sido a nossa serenidade e colaboração que permitiu que os vouchers tenha sido encerrado. Quero deixar a garantia que não não houve prova de qualquer ilegalidade por parte do Benfica".

"Imagino que todos os clubes que emprestam jogadores estão sob investigação, mas o que está naquela denúncia não faz sentido. E um dos jogadores que está lá por empréstimo não é nosso jogador há dois anos. Se vamos começar um campeonato assim, vemos bem como se está a coagir e condicionar pessoas."

"Poderemos deixar de emprestar jogadores, exceto jogadores da nossa formação, porque é difícil continuar a viver nestas suspeições. Há casos de pessoas que nada têm a perder e que neste momento estão a rir. Há um jogador que não é nosso e que é suspeito de ter entrado e feito um penálti, será que foi o Benfica que mandou?"

"Nunca ninguém do Benfica aliciou quem que quer que fosse, nem nas modalidades. Hoje passou a ser natural o Benfica ser campeão, no passado nós e o Sporting podíamos ser, mas outros podiam ser naturalmente, mas neste momento temos candidatos a ser campeões todos os anos. Não houve lances duvidosos noutros campos e alguém viu o Benfica lançar suspeição sobre isso. Estamos a ficar saturados destas denúncias anónimas."

"Quando cheguei à SAD um dos agentes disse-me para ler o mandado e eram denuncias anónimas"

"João Amaral? Está na Liga tudo o que aconteceu. Vejam quantas vezes jogou contra nós."

"Nunca me incomodou a PJ vir aqui à nossa casa. O que incomoda é que digam que é corrupção. Se hoje vim aqui é porque o campeonato vai começar brevemente. Falo pouco é porque quando falo quero ser ouvido."

"Deixo para investigar se esta denuncia veio do FC Porto. Basta ver o senhor que aparece todas as semanas, parece um espantalho para espantar pardais. Estamos serenos e calmos sobre todos estes casos e é assim que vamos partir para o próximo campeonato."