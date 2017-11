Pub

Antigo jogador das águias, e do FC Porto, salienta que a equipa russa sente mais dificuldades nos jogos caseiros e dá conselhos aos encarnados para um jogo em que só o triunfo vale. "A crença é muita", diz Rui Vitória

O Benfica joga esta tarde o seu futuro não só na Liga dos Campeões, como também nas competições europeias. As águias não somam qualquer ponto ao final de quatro jornadas e hoje, em Moscovo, diante do CSKA, os comandados de Rui Vitória terão obrigatoriamente de ganhar para manter hipóteses de sobrevivência nas provas da UEFA. Algo que Kulkov, ex-jogador dos encarnados, entende ser possível. Até porque, diz, o CSKA tem mais dificuldades a jogar em casa.

"Não consigo explicar as razões, mas o CSKA sente sempre mais dificuldades em casa. Isso é notícia na Rússia. Se tivessem vencido todos os jogos em casa esta temporada estavam bem na Liga dos Campeões e eram líderes do campeonato. O Benfica pode aproveitar isso mesmo", começou por revelar Kulkov ao DN.

De facto, os números do emblema russo na presente temporada, em casa, não são muito positivos. Para a liga soma já três desaires, ao passo que na Champions soma por derrotas os dois embates, com Basileia e Manchester United. Kulkov destaca assim o que o Benfica precisa de ter em conta para levar de vencida os seus conterrâneos.

"O Benfica tem de vencer e de certeza que pretende assumir o jogo. E os clubes que assumem o jogo diante do CSKA colocam sempre muitas dificuldades à equipa, que gosta de mandar. Se o CSKA começar bem, a ter o domínio, será mais difícil para o Benfica, mas se for o contrário, têm muitas possibilidades, até porque o CSKA sente mais pressão em casa", referiu o ex-jogador de Benfica e FC Porto, salientando, contudo, o perigo que poderá vir da equipa moscovita". "Têm um meio-campo muito forte e o brasileiro Vitinho é muito rápido e perigoso na frente de ataque", disse, dando depois um conselho ao seu antigo clube.

"Têm de explorar o contra-ataque. As transições do CSKA do ataque para a defesa são lentas. Não têm jogadores muito rápidos e normalmente sentem dificuldades com os contra-ataques rápidos, pois levam muitos jogadores para o ataque", referiu.

Apesar de ter jogado em Portugal e ser adepto do rival Spartak, Kulkov não tem dúvidas sobre quem apoiar. "Sou russo, acima de tudo."

Crença de Rui Vitória

Com mais ou menos dificuldades, o treinador do Benfica, Rui Vitória, acredita num triunfo em Moscovo, o único resultado que lhe poderá permitir continuar a sonhar com outros objetivos na Champions ou Liga Europa.

"A crença é a mesma das outras equipas que ainda podem seguir na Liga dos Campeões à quinta jornada. No passado não podemos mexer, não podemos conquistar esses pontos. O que podemos é conquistar os seis que faltam. Temos duas possibilidades e não resta outra coisa que não lutar pelo que queremos, enfrentar olhos nos olhos este adversário, a jogar para ganhar. A crença é muita", disse o treinador, que mostra total confiança em Bruno Varela, substituto do engripado Svilar na baliza encarnada.

"O Bruno está preparado. A nossa forma de trabalhar é uma forma em que os jogadores, a qualquer momento, têm que dizer presente, têm que dar conta do recado. E ele está sempre preparado", referiu, não revelando se poderá contar com o lateral espanhol Grimaldo, que ontem não treinou com o grupo de trabalho.

Do grupo de trabalho, foi Fejsa que ontem falou aos jornalistas. Tal como Rui Vitória, o influente médio revelou plena confiança em conseguir os três pontos em Moscovo.

"É um jogo muito importante para nós, sabemos disso. Por isso viemos para fazer uma boa exibição e vencer o CSKA. Queremos levar os três pontos", disse o sérvio, não se mostrando incomodado com as temperaturas negativas na capital russa: "Está muito frio, é verdade, mas isso não será um problema.".