Krovinovic. O jogador que mudou a tática promete "voltar mais forte"

Médio rompeu ligamento e não joga mais nesta época. Irmão lamenta que a lesão tenha surgido na altura em que se estava a afirmar no clube e o jogador diz que vai apoiar os colegas por fora para festejar o penta no Marquês

O azar bateu à porta do Benfica e de Filip Krovinovic. O médio croata de 22 anos, que impulsionou a mudança de sistema tático de 4x1x3x2 para 4x3x3 para poder coexistir com Pizzi no meio-campo encarnado, vai falhar o resto da temporada, devido a uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A notícia foi anunciada pelas águias e confirmada ontem pelo centrocampista ex-Rio Ave, que no sábado se lesionou sozinho já nos minutos finais do jogo com o Desp. Chaves, que os tetracampeões nacionais venceram por 3-0.

Krovinovic "está a reerguer-se e ótimo mentalmente", contou o irmão mais velho, Tomislav, ao DN. "Vai ser passo a passo, dia a dia", confidenciou, dando conta de que o jogador está a reagir bem: "Nunca é uma boa altura para surgir uma lesão. Imagine que ele se tinha lesionado quando chegou a Portugal, provavelmente não estaria agora no Benfica. Ele é jogador de futebol e está ciente de que esta é uma parte arriscada do trabalho. Há coisas piores."

O próprio futebolista, através do Instagram, mostrou que não se está a ir abaixo com este infortúnio. "Dentro de campo, a época terminou, mas fora de campo continua e agora sou mais um de vós a torcer por fora, pois nós somos Benfica, somos uma família e juntamente com todos vocês continuaremos a apoiar esta equipa até ao fim. A minha recuperação será longa e com grandes obstáculos, mas com o carinho e o apoio que tenho recebido de todos vós estou certo de que voltarei rapidamente e voltarei ainda mais forte para juntos continuarmos a ganhar títulos por este nosso grande clube que é o Sport Lisboa e Benfica", publicou o balcânico. "Encontramo-nos no Marquês de Pombal", concluiu, convicto na conquista do penta.

Regresso em grande após o Natal

Adiado vai ficar o sonho de participar no Campeonato do Mundo, um objetivo que Krovinovic perseguia apesar de ainda não ter somado qualquer internacionalização pela seleção principal da Croácia. "Sim, ele tinha esse sonho de jogar com Modric, Rakitic e companhia e contra Messi, mas ele é jovem e sabe que vai ter muitos Mundiais e Europeus na sua vida", atirou Tomislav, que faz um balanço muito positivo da época do irmão.

"Talvez algumas pessoas que não o conhecessem tão bem terão ficado surpreendidas, mas a família e o empresário sabiam do que ele era capaz e tinham esperança de que ele conseguisse um lugar na equipa. Ele estava em ótima forma, especialmente depois de ter voltado de Zagreb após o Natal. Foi o melhor em campo frente ao Sporting e ao Sp. Braga. Evoluiu e cresceu muito como jogador", analisou, prometendo que o irmão voltará mais forte e salientando que Krovinovic foi a grande razão da mudança de 4x1x3x2 para 4x3x3.

"Penso que apenas o facto de ter motivado a alteração de sistema tático diz o suficiente sobre a influência dele na equipa. Mas é claro que ele ainda tem margem de progressão e está a trabalhar para isso", vincou, prometendo um regresso em grande. "No verão, quando voltar, terá mais seis meses de idade, mais experiência e voltará ainda melhor. É por isso que não estou preocupado", rematou.

Sinónimo de passe certeiro

Krovinovic foi conquistando progressivamente o seu lugar na equipa com o decorrer da temporada. Não começou como titular e nem sequer foi inscrito na Liga dos Campeões, mas tornou-se um dos indiscutíveis para Rui Vitória.

As estatísticas do Goalpoint.pt comprovam que o internacional sub-21 pela Croácia se revelou uma peça fundamental na circulação de bola, nomeadamente nas fases de construção e definição dos ataques. Ao cabo de 13 jogos disputados nesta época na I Liga, nove dos quais - precisamente os nove últimos, cumprindo os 90 minutos - a titular, o médio balcânico revela uma eficácia de passe de 88,6%. Contudo, para se ter uma ideia mais concreta, é o jogador do Benfica com mais eficácia de passe no meio-campo adversário (86,6%) - e também de toda a I Liga - e no último terço do terreno (84,7%).

Entre o plantel encarnado - contabilizando apenas os jogadores com pelo menos 855 minutos disputados no campeonato -, é também o que tem mais dribles eficazes (58,8%) e ações defensivas completas por 90 minutos (2,7), o que demonstra a sua utilidade no momento de recuperar a bola. Face a estes dados, cabe ao treinador benfiquista encontrar alguém para... montar este cavalo. O jovem João Carvalho, que até entrou frente ao Sporting, é forte candidato.