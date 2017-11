Júlio César indeciso se termina já ou em junho

Pub

Garantia dada pelo jornal Record, que adianta que a decisão está tomada. Guarda-redes apenas hesita no que diz respeito ao timing

Júlio César vai terminar a carreira. Resta apenas saber quando; pode ser já ou apenas no final da época, quando termina contrato. A notícia é do diário desportivo Record, que revela que o internacional brasileiro já fez saber esta posição num círculo restrito.



O futebolista de 38 anos tem tido muitos problemas com lesões, é um dos futebolistas mais bem pagos do plantel e quando está apto já não é uma escolha indiscutível de Rui Vitória, que tem optado por Bruno Varela e Miles Svilar.



Júlio César tem apenas quatro jogos realizados esta temporada, um deles na goleada sofrida em Basileia por 5-0.