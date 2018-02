Júlio César pode voltar à Luz no verão

Pub

Imprensa brasileira revela que o guarda-redes poderá desempenhar as funções de dirigente

Júlio César deverá estar de volta ao Benfica no próximo verão. A informação foi revelada esta terça-feira pelo portal brasileiro UOL Esportes, lembrando que o guarda-redes tem contrato com o Flamengo até 28 de abril.

Aquela publicação garante que decorrem conversações adiantadas com a administração do clube da Luz para que Júlio César assuma um cargo diretivo no Benfica.