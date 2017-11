"Jonas vai marcar um golo ao FC Porto e decidir o jogo"

Pub

Magnusson marcou 87 golos de águia ao peito, mas nunca faturou frente aos dragões. "Não sei por que nunca marquei", diz, mostrando-se aliviado por Jonas já ter quebrado o enguiço

Jonas é o homem do momento na Luz. Com o bis que marcou ao V. Setúbal, chegou aos 101 golos de águia ao peito e estabeleceu uma série de dez jornadas consecutivas a faturar. Aliás, só ficou em branco na segunda ronda, em Chaves, onde Seferovic fez o único golo da partida.

"É fantástico ele ter ultrapassado os 100 golos pelo Benfica. Estou muito feliz pelo Jonas, gosto muito dele", atirou o sueco Mats Magnusson, quando confrontado pelo DN com este registo. O antigo avançado sueco que jogou na Luz entre 1987 e 1992 - é o terceiro estrangeiro com mais golos pelas águias (87), atrás de Cardozo e Jonas -, desfaz-se em elogios ao melhor marcador da Liga, que considera um avançado "muito inte-ligente". "Não é só goleador. Constrói, faz muitos passes e assistências para os colegas. É um pouco parecido comigo quando eu jogava", assumiu o sueco.

Na próxima sexta-feira, o Benfica visita o Estádio do Dragão, onde Jonas irá tentar contrariar a tendência de não marcar em clássicos, pois ainda não fez qualquer golo ao Sporting e apenas apontou um - de penálti - ao FC Porto na época passada, no Estádio da Luz, no empate a uma bola. "O Jonas marcou um golo ao FC Porto? Já marcou mais do que eu", atira Magnusson, soltando uma gargalhada, ele que não encontra uma explicação para o facto de os dragões não constarem da sua lista de vítimas dos 87 golos que marcou de águia ao peito. "Não sei por que razão nunca marquei, talvez porque eles tivessem bons defesas e por esses jogos serem muito renhidos e terem poucos golos. A verdade é que nem me lembro se alguma vez estive perto de marcar ao FC Porto", sublinha o sueco.

Magnusson revela mesmo ao DN o que costuma dizer aos adeptos com que se cruza quando vem a Portugal. "Não são só os benfiquistas que gostam de mim, muitas vezes os sportinguistas e os portistas abordam-me na rua. E quando são adeptos do FC Porto digo-lhes que não gosto do clube deles porque nunca lhes marquei um golo, já quando são sportinguistas costumo dizer que adoro o clube porque lhes marquei muitos e muitos golos", conta, em jeito de brincadeira.

Na opinião do antigo internacional sueco, hoje com 54 anos, Jonas já ultrapassou uma grande barreira quando marcou aos dragões na época passada, razão pela qual acredita que o brasileiro irá ser decisivo no clássico de sexta-feira. "Acho que vai marcar e decidir o jogo. Acredito que o Jonas vai fazer um golo, até porque o mais difícil foi o primeiro...", sublinhou, mostrando-se impressionado com o facto de Jonas levar dez jornadas consecutivas a marcar: "É algo de extraordinário, espero que continue esta série no Porto."

Mats Magnusson assume que "o Benfica tem de ganhar este jogo" no Estádio do Dragão e deixa desde já uma vaticínio: "Acredito que vamos conquistar o quinto título seguido, o penta, não é?" E desde logo deixou uma promessa: "Fui a Lisboa festejar o último campeonato e podem ter a certeza que irei voltar para festejar o penta."

Recorde de Gomes à vista

O décimo jogo consecutivo a marcar no campeonato coloca o brasileiro Jonas a quatro jogos de igualar o recorde de Fernando Gomes, antiga estrela do FC Porto, que em 1984/85 marcou em 14 jornadas consecutivas. Para o conseguir, além de marcar na sexta-feira no Dragão, o número 10 dos encarnados terá ainda de faturar em casa com o Estoril, em Tondela e na Luz com o Sporting.

Refira-se que esta é a melhor série do internacional brasileiro, uma vez que o melhor que tinha conseguido foi marcar duas vezes em cinco jornadas consecutivas, quando estava no Grémio, nas épocas de 2009 e 2010. À frente de Jonas estão ainda o sportinguista Peyroteo, que em 1943/44 marcou em 12 jogos seguidos e, antes, em 1937/38, atingiu 11 partidas consecutivas a faturar. O recorde do Benfica é de Julinho que em 1949/50 marcou em 12 jornadas consecutivas.

Entretanto, no ranking de goleadores de sempre do Benfica, os 101 golos de Jonas valem-lhe a 14.ª posição em competições oficiais e está a apenas quatro remates certeiros de ultrapassar Rui Águas (103) e Cavém (104), numa lista liderada pelo inalcançável Eusébio, com um total de 473 golos de águia ao peito.

Se contabilizarmos apenas os jogos no campeonato, Jonas leva 80 marcados, o que lhe dá o 13.º lugar do ranking encarnado, estando a nove de alcançar Mário Coluna na 11.ª posição, numa tabela liderada por Eusébio, pois claro, com 317 remates certeiros.